Wurde Ehemann von Katie Price entführt?

Große Sorge um den Ehemann von TV-Star und Sängerin Katie Price. Ihr frisch angetrauter Mann Lee Andrews wird offiziell vermisst – und es steht sogar der Verdacht einer Entführung im Raum.

Die fünffache Mutter Katie Price soll seit fünf Tagen kein Lebenszeichen mehr von ihrem Mann Lee Andrews erhalten haben.

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Erst im vergangenen Jänner hatte sie den Geschäftsmann im Rahmen einer rein symbolischen Zeremonie ohne rechtlichen Trauschein in Dubai geheiratet. Nach Informationen aus dem Umfeld des Paares wurde nun bei der britischen Botschaft in Dubai eine offizielle Vermisstenanzeige erstattet, da Andrews seit einigen Jahren dort lebt und angeblich zuletzt am Flughafen gesehen wurde.

Verstörender Anruf am Mittwoch

Der Schock begann bereits vergangene Woche, als Andrews nicht zu einem gemeinsamen Auftritt in der ITV-Show „Good Morning Britain“ erschien. Stattdessen erhielt Price eine Sprachnachricht, in der er erklärte, einen Ausreisestempel zu benötigen, um Dubai verlassen zu können. Das letzte Gespräch zwischen den beiden fand am Mittwoch statt, wobei Price behauptet, ihr Mann habe gesagt, er habe „Fesseln um die Hände“ gehabt und befinde sich „in einem Lieferwagen“.

Schwere Vorwürfe im Umfeld

Eine Quelle sagte zu „The Sun“: „Lee wird nun offiziell vermisst. Katie ist völlig verzweifelt und steht ständig mit seiner Familie in Kontakt.“ Während im Netz Spekulationen über einen PR-Gag kursieren, weist ihr Umfeld dies strikt zurück: „Katie ist zutiefst verletzt über diese Unterstellungen. Das ist eine extrem ernste und beängstigende Situation“. Für zusätzliche Brisanz sorgen zwei Ex-Freundinnen, die Andrews öffentlich vorwarfen, ein Betrüger zu sein, was dieser jedoch entschieden zurückweist.