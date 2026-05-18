Alkoholproblem? Geiss-Töchter Shania und Davina sorgen für Wirbel

Die beiden Reality-TV-Stars machen aus einer Weinverkostung ein Trinkgelage – die Fans versetzt das Verhalten der Geiss-Töchter in Sorge.

Luxus, Jetset und... Komasaufen? Bei den bekannten Kult-Millionären geht es mal wieder drunter und drüber. Diesmal stehen allerdings nicht die luxuriösen Besitztümer von Robert und Carmen im Rampenlicht, sondern die Talente ihrer Töchter. Davina und Shania sorgen im Netz für ordentlich Wirbel – und ernten für eine handfeste Alkohol-Aktion heftige Kritik von den Fans und eine gehörige Ansage vom Papa.

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Eigentlich sollte es ein gediegener Abend werden. Zum Ausklang eines ereignisreichen Tages stand für die Familie Geiss eine edle Weinprobe auf dem Programm. Während Mama Carmen aufgrund einer Detox-Phase brav abstinent blieb und komplett auf Alkohol verzichtete, ließen es ihre Töchter dafür umso mehr krachen.

Von wegen elegant am Glas nippen, die Farbe prüfen und das Bouquet analysieren: Davina und Shania zeigten eine ganz andere Trinkfestigkeit. Innerhalb weniger Minuten kippten die beiden mehrere Gläser des edlen Tropfens hinunter, als gäbe es kein Morgen mehr. Auf Social Media posteten die Schwestern die Aktion stolz mit dem Kommentar: "Wenn das Weintasting zum Speed Drinking eskaliert"

"Trinkproblem?" – Fans zeigen sich besorgt

Der humorvoll gemeinte Social-Media-Schmäh ging nach hinten los. In den Kommentarspalten sammelte sich rasch die Kritik der Community. Viele User zeigten kein Verständnis für das überstürzte Runterkippen des Weins. "Man trinkt Wein nicht wie Wasser, das sollte man wissen", rügte ein Follower das Benehmen der Millionärs-Töchter. Ein anderer ging noch einen Schritt weiter und stellte besorgt die Frage in den Raum, ob die beiden nicht bereits ein ernsthaftes Trinkproblem heranzüchten würden.

Auch Familienoberhaupt Robert Geiss verging bei dem Anblick das Lachen. In gewohnt direkter Manier putzte er seine Mädels vor laufender Kamera herunter. Er nannte Davina und Shania ungeniert "Schluckspechte" und stellte ein für alle Mal klar: Das hier ist eine Weinverkostung und keine "Saufprobe"!

TV-Programm heute: Vom royalen Schloss zum harten Bikini-Workout

Wer noch mehr sehen möchte, sollte heute Abend, am 18. Mai 2026, den Fernseher einschalten. RTLZWEI zeigt geballte Geiss-Power im Doppelpack.

20:15 Uhr: "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie"

Der Tag der Familie startet eigentlich noch absolut kulturvoll. Per Kutsche geht es zum geschichtsträchtigen Schloss Belvedere in Weimar, wo ein königliches Mittagessen und ein Streichquartett warten. Beim anschließenden Golfen sorgt Robert mit verunglückten Schlägen für Gelächter bei seinen Töchtern. Nach der eskalierten Weinprobe wird es am nächsten Tag richtig rasant: Per Heli reisen die Geissens nach Oberhof, um sich mit Rennrodel-Weltmeister Max Langenhan in den Viererbob zu wagen – und liefern sich danach noch ein packendes Wok-Wettrennen.

21:15 Uhr: "Davina & Shania – We Love Monaco"

Nach dem Ausflug nach Deutschland geht es zurück in die Wahlheimat Monaco. Hier wartet harte Arbeit auf die Schwestern, denn die perfekte Bikinifigur baut sich nicht von alleine auf. Papa Robert engagiert Personal Trainer Marcellino, der die Mädels mit Ausdauertraining, Dehnübungen und Boxeinheiten ordentlich ins Schwitzen bringt. Die Motivation der beiden hält sich – passend zum Kater nach dem Weintasting – in Grenzen, an kreativen Ausreden mangelt es ihnen jedoch nicht. Zum Ausgleich gibt es später ein Action-Match in der Arcade-Halle mit Kumpel Ozan.