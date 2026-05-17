Schumacher heiratet: Eigene TV-Show begleitet das Ja-Wort

Die Hochzeitsglocken läuten: Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne trauen sich im Juni und feiern ihre Liebe drei Tage lang – und mit ihrer eigenen TV-Show, die sie auf dem Weg zum Ja-Wort begleitet.

Er ist die Liebe seines Lebens: Vor zwei Jahren machte Ralf Schumacher (50) seine Beziehung zu dem Franzosen Étienne Bousquet-Cassagne (36) offiziell und outete sich gleichzeitig. Damals waren die beiden bereits zwei Jahre liiert und Ralf wollte sich nicht länger verstecken. „Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann“, kommentierte der ehemalige Formel-1-Pilot auf Instagram ein Foto, das ihn mit seinem Partner Arm in Arm zeigt.

Rosenkrieg 2.0 mit Ex-Frau Cora Schumacher

Cora Schumacher, 2024 © Getty Images

Fast alle freuten sich mit ihnen. Bis auf eine große Ausnahme: Ralfs Ex-Frau Cora Schumacher (49) gab sich überrascht und enttäuscht. Es sei ein „Stich ins Herz“ gewesen, dass sie von seiner neuen Beziehung nicht persönlich erfahren habe. Ralf konterte mit der Veröffentlichung von Chatverläufen, um ihre Behauptungen zu widerlegen. Zumindest sorgte der Neuaufguss des Rosenkriegs für Gesprächsstoff. Heute sind die Fronten geklärt und man hält Abstand zueinander. Das gilt auch für den gemeinsamen Sohn David Schumacher (24). Zu dessen Hochzeit im März war seine Mutter nicht eingeladen.

Happy End für Ralf Schumacher

© Getty Images

Im Mai steht die nächste Schumacher-Hochzeit an und man kann davon ausgehen, dass Cora auch diesmal nicht auf der Gästeliste steht. Ralf und Étienne krönen ihre Liebe und schließen den Bund fürs Leben. Als die beiden ihre Verlobung Anfang des Jahres bestätigten, wollten sie persönliche Details für sich behalten und baten um Respekt für ihre Privatsphäre. Das hat sich inzwischen geändert. In einer vierteiligen Serie geben sie auf Sky exklusive Einblicke in ihr Leben zwischen Südfrankreich und Salzburg und lassen sich bei den Hochzeitsvorbereitungen begleiten. Die Kameras sind beim Schneider und beim Juwelier dabei, wenn die Frage nach dem Familiennamen entschieden wird oder begleiten Ralf und David zur Vater-Sohn Zeit am Golfplatz. Auch beim Gang zum Beauty-Doc wird fleißig mitgefilmt. Mann will am großen Tag ja schön sein.

Hochzeits-Spektakel

Zu sehen ist „Ralf & Étienne: Wir sagen Ja!“ ab 21. Mai auf Sky. Zum Auftakt gibt es zwei Folgen, dann folgt wöchentlich je eine Episode. Im großen Finale am 6. Juni gibt es dann endlich die Traumhochzeit zu sehen. Das Paar will sich in St. Tropez vermählen und mit Familie und Freunden drei Tage lang feiern. Bis dahin sollte auch geklärt sein, ob David Schumacher als Trauzeuge dabei sein kann. Als Rennfahrer muss er sich seinem Kalender fügen. Papa Ralf versteht das – auch wenn er David gerne an seiner Seite wüsste.