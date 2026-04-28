Studie enthüllt: DARUM werden Sie beim Dating geghosted

Ein tolles Date, tiefgründige Gespräche, die Chemie stimmt, und plötzlich: Funkstille. Nichts. Keine Erklärung, keine Antwort mehr. Ghosting ist mehr als nur unhöflich, denn es hinterlässt oft tiefe Selbstzweifel. Doch eine neue Studie zeigt jetzt: Meistens liegt es gar nicht an Ihnen.

Wer heutzutage Dating-Apps nutzt, kennt das Phänomen. Studien belegen längst, dass ständiges Swipen nicht nur einsam macht, sondern auch massiv auf die Psyche schlägt. Der Hauptgrund dafür? Ghosting. Der Psychologe und Dating-Coach Guido F. Gebauer (Mitgründer der Plattform Gleichklang) hat das Phänomen nun analysiert und bringt erstaunliche Erkenntnisse ans Licht. Hier sind die wahren Gründe, warum Sie plötzlich Luft für Ihr Gegenüber sind und was Sie dagegen tun können.

Darum werden Sie geghostet: Die 4 heimlichen Treiber

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Warum verschwinden erwachsene Menschen plötzlich spurlos, statt einfach „Nein, danke“ zu sagen? Laut Gebauer gibt es vier Faktoren, die dieses toxische Verhalten befeuern:

Das Tinder-Prinzip

Dating-Apps sind wie ein endloser Katalog. Die gigantische Auswahl und die schnelle Swipe-Mechanik verleiten dazu, Kontakte als Wegwerfware zu betrachten. Da man meist keine gemeinsamen Freunde hat (wie früher beim Kennenlernen auf Partys), fallen peinliche Rückfragen aus dem Freundeskreis weg. Wer anonym bleiben kann, verliert die Hemmungen.

Feigheit aus Selbstschutz

Psychologisch gesehen ist Ghosting Flucht. Es ist der vermeintlich leichteste Weg, um unangenehmen Gesprächen, direkter Ablehnung oder Wutausbrüchen des anderen aus dem Weg zu gehen. Wer Ghosting betreibt, kann oft Mehrdeutigkeiten und Konflikte schlichtweg nicht aushalten. Kurzfristig ist das bequem, langfristig zerstört es jedoch die eigene Beziehungsfähigkeit.

"Das macht doch heute jeder" (Die neue Norm)

Weil Ghosting so allgegenwärtig ist, glauben viele mittlerweile, sie seien dem anderen gar keine Erklärung mehr schuldig. Das abrupte Abtauchen wird völlig unbewusst als "normaler" Teil des modernen Datings akzeptiert.

Der Teufelskreis der Enttäuschung

Achtung, Ansteckungsgefahr: Wer selbst schmerzhaft geghostet wurde, wird beim nächsten Mal mit viel höherer Wahrscheinlichkeit selbst zum Ghoster. Die eigenen moralischen Grenzen verschieben sich, ein endloser Kreislauf entsteht.

Unbeabsichtigtes Ghosting

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Besonders spannend: Eine Befragung unter 1.138 Singles zeigte, dass hinter der Funkstille manchmal gar keine böse Absicht steckt. Rund 5,9 % der "Ghoster" gaben zu, dass sie schlichtweg vergessen hatten zu antworten. Sie schoben die Nachricht auf, die Zeit verstrich und irgendwann war es ihnen einfach zu peinlich, sich nach Wochen noch einmal zu melden. Der Experten-Tipp: Geben Sie nicht sofort auf. Bei solchem „Pseudo-Ghosting“ kann es Wunder wirken, einfach selbst noch einmal unverkrampft Kontakt aufzunehmen.

Mehr Dating-Apps = Mehr Singles

Eigentlich sollten uns Algorithmen schneller an den Traumpartner bringen. Die Realität? Die Single-Raten steigen. Für Gebauer ist das kein Zufall. Am Anfang einer jeden Beziehung knirscht es hier und da, das ist völlig normal. Werden diese frühen Irritationen geklärt, vertieft das die Bindung.

Doch die Apps erziehen uns zum Gegenteil: Beim kleinsten Konflikt wird nicht geredet, sondern geghostet und zum nächsten Profil geswipt. „Dieselben Strukturen, die Ghosting fördern, senken auch die Bereitschaft, Konflikte zu klären. Das führt am Ende zu mehr Singles, nicht weniger“, so Gebauer.

Was Sie jetzt tun können

Sie wollen dieses Spiel nicht mehr mitspielen? So durchbrechen Sie laut dem Experten den Kreislauf:

Reflektieren Sie sich selbst: Beenden auch Sie Kontakte reflexartig, wenn es kompliziert wird? Trauen Sie sich, unbequeme Fragen zu stellen und offen zu kommunizieren! Halten Sie die Unsicherheit aus: Nicht alles muss sofort perfekt sein. Wer das Unperfekte am Anfang aushält, legt den Grundstein für eine tragfähige Liebe. Werden Sie zum Rebellen: Akzeptieren Sie Ghosting nicht als „normalen Standard“. Machen Sie es selbst besser. Ein kurzes, ehrliches "Es passt für mich leider nicht" zeigt wahre Größe. Legen Sie sich eine Rüstung an: Rechnen Sie damit, dass Ghosting passieren kann, nehmen Sie es nicht persönlich. Schützen Sie sich vor der Verbitterung, damit Sie weiterhin mit offenem Herzen neue Menschen kennenlernen können.

„Wer diese Mechanismen erkennt, kann bewusst anders handeln und den Mut aufbringen, Irritationen miteinander zu klären“, fasst Gebauer zusammen.