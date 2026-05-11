Cosmó: Mega-Wirbel um den Blauen Stern

Cosmó ändert knapp vor dem Song-Contest-Finale seinen Look. Um einer Klage zu entgehen?

Ein blauer Stern - das ist das Markenzeichen von ESC-Starter Cosmó und jetzt nicht gerade eine besonders gefinkelte „Erfindung“. Trotzdem gibt’s deshalb gerade große Aufregung. Der Künstler Lex Leon setzt wohl schon seit 16 Jahren auf einen blauen Stern - auch für jede Menge Merchandising-Artikel - und will nun deshalb per Anwalt gegen unseren ESC-Helden vorgehen.

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Cosmó lässt sich davon so knapp vor dem alles entscheidenden ESC-Auftritt aber nicht beirren und hat jetzt den Stern adaptiert. „Auf Anraten von Conchita, die mir Make-up-Tipps gab: Ich verwende jetzt mehr Glitzer und auch Rhinestones. Damit wirkt der Stern viel dreidimensionaler“, erklärt er seinen neuen Look im oe24-Interview.

Cosmo beim ESC-Opening © APA/GEORG HOCHMUTH

Spannend: Tanzte Cosmó am Samstag bei der 2. Probe in der Stadthalle schon mit dem neuen Look an, so zeigte er sich am Sonntag bei der Eröffnung am Rathausplatz noch mit dem altbackenen Stern. „Ich möchte, dass der neue Stern noch etwas Besonderes bleibt, für das Finale und für den Song Contest.“ Dazu kann er mit diesem coolen Trick ja auch einer möglichen Klage aus dem Weg gehen.