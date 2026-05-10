Jetzt steigt "Piranha"-Berater im Alaba-Poker ein

Israeli Zahavi bereitet nächsten Millionen-Transfer für ÖFB-Star vor.

Gestern stieg der letzte spanische Clásico der Saison in Barcelona. Bei den Königlichen herrscht auf der anderen Seite Alarmstimmung. Die Saison endet ohne großen Titel, Kabinen-Eklats und Nervosität prägen seit Wochen die Schlagzeilen rund um Madrid.

Mittendrin: David Alaba. Der ÖFB-Star steht vor dem Abschied bei Real, kam in dieser Saison wegen Verletzungen nur auf 14 Pflichtspiele und 415 Minuten. Trotzdem stand er gestern noch ein letztes Mal im Clasico-Kader der Königlichen.

Härtester Berater der Welt zieht die Fäden

Internationale Medien von Spanien bis Italien berichten längst intensiv über seine Zukunft. Besonders die Spur nach Mailand wird immer heißer. Sowohl AC Milan als auch Juventus sollen den 32-Jährigen beobachten.

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Eine Schlüsselrolle spielt dabei Star-Berater Pini Zahavi. Der Israeli mit dem klingendenSpitznamen „Piranha“ gilt als einer der härtesten und einflussreichsten Strippenzieher im Weltfußball. Laut mehreren Medien sondiert Zahavi, der Alaba schon den Millionen-Vertrag mit Real ausverhandelt hatte, intensiv den Markt. In Spanien zählt der Verteidiger mit 1,9 MillionenMonatsgehalt zu den Bestverdienern der gesamten Liga. Fix ist: Zahavi will für Alaba noch einmal einen Millionen-Deal bei einem europäischen Topklub durchdrücken.

Auch der Name Red Bull Salzburg tauchte beiden Klubs auf. Ob Salzburg den harten Zahavi-Forderungen überhaupt standhalten kann, ist fraglich. Zumal auch Millionen-Angebote aus Saudi-Arabien locken.