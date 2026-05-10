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Xabi Alonso
© Getty

Nach Rauswurf

Verrückter Plan: Xabi Alonso will zurück zu Real Madrid

Von
10.05.26, 21:51
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Seit seinem Rauswurf bei Real Madrid im Winter wird Xabi Alonso immer wieder bei einigen Top-Klubs als neuer Trainer gehandelt, doch nun kursiert ein fast schon undenkbarer Plan des spanischen Erfolgscoachs. 

Im Sommer suchen einige europäische Spitzenklubs nach einem neuen Trainer. Real Madrid, der FC Chelsea gehören fix dazu. Hinter Arne Slot von Liverpool steht nach dem Remis gegen Chelsea wieder ein großes Fragezeichen. Auch Pep Guardiola wird immer wieder mit einem Abschied aus Manchester in Verbindung gebracht. 

Das Trainer-Karussell wird sich im kommenden Sommer wie wild drehen. Immer wieder fällt als möglicher neuer Cheftrainer der Name Xabi Alonso, der nach einem halben Jahr bei Real Madrid entlassen wurde. Vor allem die Gespräche mit seinem Ex-Klub Liverpool sollen nun wieder Fahrt aufnehmen.

An der Anfield Road soll er eine neue Erfolgsära aufbauen und nach dem Horror-Jahr wieder für frischen Wind sorgen. Unterdessen hört man aus seinem Umfeld, dass er das Blitz-Aus in Spaniens Hauptstadt mittlerweile verarbeitet hat.

Schlechte Stimmung in Madrid

Der 44-jährige Coach meinte, dass die Gründe für sein Scheitern bei den "Königlichen" auch eine Folge der Amtszeit von Carlo Ancelotti waren. Demnach war die Stimmung innerhalb des Teams im Keller und manche Spieler waren nicht mehr unter Kontrolle zu bringen.

davide ancelotti
© getty

Dennoch möchte Alonso eines Tages auf die Trainerbank bei Real Madrid zurückkehren. So soll er gesagt haben, dass er sich vorstellen könne, dort eine ähnliche Erfolgsära wie in Leverkusen aufzubauen. Allerdings ist ihm auch klar, dass das Comeback jetzt noch zu früh käme und es auch im Vorjahr einfach zu früh war für ihn.

Da kommt das Angebot aus Liverpool wohl wie gerufen. Nach einer erfolgreichen Zeit in England hofft er auf die Rückkehr nach Madrid und hat sich seinen Karriereplan bereits festgelegt.

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