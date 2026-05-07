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Betten-Boom vor ESC: Wien ist bald ausgebucht
© Getty Images

Song Contest

Betten-Boom vor ESC: Wien ist bald ausgebucht

07.05.26, 13:15
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Wien ist bereit für alle ESC-Besucher: Kurz vor dem Start des Eurovision Song Contests schnellen die Hotelbuchungen in die Höhe. 

Die österreichische Bundeshauptstadt füllt sich mit Fans aus ganz Europa. Laut dem globalen Hoteldaten-Anbieter Lighthouse sind die Zimmer für die ESC-Woche bereits zu rund 75 Prozent vergeben. Viele Häuser spüren den Andrang deutlich stärker als sonst zu dieser Jahreszeit, manche melden sogar ein Plus von fünf Prozent. 

Damit sich Wiens Gäste auch pudelwohl fühlen, legen viele Hotels ein eigenes Showprogramm hin. Von Bingoabenden über Public Viewings bis hin zu Rollschuhpartys wird alles aufgefahren, was glitzert und knallt. Sogar eigens kreierte Pins und Cocktails werden angeboten. Trotz des großen Andrangs werden aber immer noch Zimmer frei vermeldet. Wer schnell ist, hat also noch Chancen auf ein Bett in guter Lage.

Mit der steigenden Besucherzahl zieht auch das Wiener Marktamt die Schrauben an. Zehn zusätzliche Mitarbeiter patrouillieren rund um Rathausplatz und Stadthalle. Sie prüfen Trinkwasser, Lebensmittelanlieferungen und Hygiene - und gehen auch gegen illegale Straßenverkäufe sowie nicht genehmigte Kurzzeitvermietungen über Plattformen wie Airbnb vor. Wer ohne Bewilligung erwischt wird, der wird abgestraft.

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