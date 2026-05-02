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© APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER

Matchball

WSG Tirol will den Sack in Graz endgültig zumachen

02.05.26, 00:24
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In Graz steht heute ein echtes Schicksalsspiel auf dem Programm. Der GAK kämpft gegen den freien Fall, während die WSG Tirol mit einem Sieg den Klassenerhalt feiern könnte.

Der GAK hat sich durch eine gefährliche Negativserie zurück ins Auge des Orkans manövriert. Nach nur einem mickrigen Punkt aus den letzten vier Partien ist der Vorsprung auf Schlusslicht WAC auf einen Zähler geschmolzen. Heute (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) gegen die WSG Tirol zählt für Ferdinand Feldhofer nur ein Dreier, um nicht auf den Abstiegsplatz abzurutschen. Sorgen bereitet jedoch Toptorjäger Ramiz Harakate, dessen Einsatz aufgrund einer Verletzung mehr als fraglich ist. Zudem fehlt der gesperrte Angreifer Alexander Hofleitner fix im Aufgebot der Grazer.

Tiroler wollen die Entscheidung

Die WSG Tirol reist mit einer klaren Mission in die Steiermark: Ein Sieg würde den Klassenerhalt für die Mannschaft von Philipp Semlic endgültig fixieren. Die Tiroler wollen die Schmach der 1:5-Heimpleite gegen den GAK aus dem März vergessen machen und sind hochmotiviert, es diesmal besser zu machen. Allerdings plagen auch Semlic Personalsorgen. Neben dem gesperrten Ademola Ola-Adebomi müssen die Tiroler auch auf die verletzten Leistungsträger Lukas Hinterseer und Benjamin Böckle verzichten, um den Vorsprung von drei Punkten auf den GAK zu verteidigen.

Mögliche Aufstellungen:

Grazer AK – WSG Tirol

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Stadion Graz-Liebenau, Graz
  • Schiedsrichter: Untergasser

Ergebnisse 2025/26:

  • 1:1 (h)
  • 0:2 (a)
  • 5:1 (a)

Grazer AK: Stolz - Owusu, Pines, Vraa - Italiano, Satin, Olesen, Schriebl, Klassen - Grosse, Harakate

Fraglich: Maderner, Harakate (beide angeschlagen)

Es fehlen: Hofleitner (gesperrt), Schiestl (Muskelblessur), Oberleitner (Knie), Jano (Knöchel)

WSG Tirol: Stejskal - Boras, Lawrence, D. Gugganig - L. Sulzbacher, Taferner, Müller, Naschberger - Wels, Sabitzer, Baden Frederiksen

Es fehlen: Ola-Adebomi (gesperrt), Böckle (Muskelblessur), Butler (Knie), Hinterseer (Knöchel), Geris (Muskelverletzung)

Live auf Sky Sport Austria.

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