Neuer Wirbel um Jürgen Klopp in Spanien

Die Spekulationen um den deutschen Star-Trainer reißen nicht ab.

Eigentlich hat sich Jürgen Klopp selbst schon deutlich zu den Real-Gerüchten geäußert, dennoch gibt es in Spanien nun erneut Spekulationen über ein Engagement bei den Königlichen.

Neue Spekulationen

Auslöser war der Auftritt des spanischen Journalisten Josep Pedrerol in der TV–Sendung El Chiringuito de Jugones. Demnach herrscht im Klub die Überzeugung, dass Klopp einem Wechsel grundsätzlich offen gegenüberstehen würde. „Real glaubt, dass Klopp zusagen würde“, so die Einschätzung des Journalisten.

Wenig später sprang auch das Portal fichajes.net auf das Gerücht auf. Klopp sei weiterhin Favorit auf den Trainerposten, heißt es im Bericht. Stimmt nicht, schrieb wenig später die renommierte AS. Klopp spielte keine Rolle bei der Suche nach einem Nachfolger für Álvaro Arbeloa, der wohl im Sommer gehen will. Die Klubführung verfolgt andere Optionen – zuletzt wurde vor allem über ein Comeback von Jose Mourinho spekuliert.