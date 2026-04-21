Liverpool-Hammer: Überraschende Trainer-Entscheidung ist gefallen

Beim FC Liverpool dürfte die Entscheidung gefallen sein, wer nächstes Jahr auf der Trainerbank Platz nehmen wird.

Nach dem sensationellen Meistertitel im Vorjahr ist Coach Arne Slot in diesem Jahr beim FC Liverpool enorm unter Druck geraten. Eine Saison ohne Titel ist bereits fix, man kämpft nun noch um einen Platz in der Champions League.

Hinzu kommt der große Wirbel rund um Superstar Mohammed Salah, der den Verein mit Saisonende verlassen wird. Im Kreuzfeuer der Kritiker stand immer mehr der Niederländer, der vor fast zwei Jahren in die Fußstapfen von Vereins-Ikone Jürgen Klopp getreten ist.

Noch dazu kommen die Neuzugänge in Millionenhöhe, wie Alexander Isak oder Florian Wirtz, immer noch nicht in Form. Deshalb gilt das heurige Jahr als erstes offizielles Slot-Jahr, weil das Team im Vorjahr ohne große Neuzugänge noch von Klopp übernommen wurde.

Alonso & Glasner als Kandidaten

Je länger der Negativlauf der „Reds“ anhielt, umso wahrscheinlicher wurde eine Ablöse mit Saisonende. Vor allem Ex-Liverpool-Star Xabi Alonso und Oliver Glasner wurden immer wieder als mögliche Kandidaten an der Anfield Road genannt.

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Doch nun dürfte es bei den sportlichen Verantwortlichen zu einem Umdenken gekommen sein. Wie Sky Sports News erfahren hat, wird Slot auch in der nächsten Saison Cheftrainer des FC Liverpool bleiben, sofern es ihm gelingt, ein Ticket für die Königsklasse zu lösen.

Schon am Montagabend sagte Liverpool-Legende Jamie Carragher: „Über Arne Slots Job wurde die ganze Saison über gesprochen. Wir haben am Montagabend viel darüber geredet. Unter den Liverpool-Fans herrscht wohl Uneinigkeit darüber, ob er bleiben oder gehen soll, aber die Gerüchte, die ich höre, deuten darauf hin, dass Slot nächste Saison Trainer von Liverpool sein wird, falls sie sich für die Champions League qualifizieren, wovon im Moment alles ausgeht.“