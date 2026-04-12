Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Arne Slot
© Getty

Völlig überraschend

Trainer-Knall beim FC Liverpool

Von
12.04.26, 08:18
Teilen

Die Klub-Bosse haben über Trainer Arne Slot entschieden. 

In seiner ersten Saison als Trainer des FC Liverpool konnte Arne Slot noch überlegen die englische Meisterschaft holen, in dieser Spielzeit läuft es für die Reds aber alles andere als rund. Im FA Cup wurde man von Manchester City deklassiert, in der Champions League von Paris vorgeführt und auch in der Liga steht man nur auf dem 5. Tabellenplatz.

Während zahlreiche Fans bereits die Entlassung von Slot fordern, steht die Vereinsführung noch hinter dem Niederländer. „Ich fühle viel Unterstützung, von den Besitzern sowie von Richard und Michael“, spürt der Trainer Rückendeckung von CEO Michael Edwards und Sportdirektor Richard Hughes.

Slot Liverpool
© Getty

Weitere Chance

Wie „Telegraph Sport“ berichtet, hält die Vereinsführung tatsächlich an Slot fest und gibt dem Niederländer eine weitere Chance. Dem Bericht zufolge wird dem 47-Jährigen ein weiteres Transferfenster gewährt, um mit neuen Spielern in der nächsten Saison erneut anzugreifen.

Allerdings ist eine Slot-Zukunft beim FC Liverpool nur dann denkbar, wenn die Reds die Qualifikation für die Champions League schaffen. Ansonsten stünde Berichten zufolge mit Xabi Alonso bereits ein neuer Trainer parat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen