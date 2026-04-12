Trainer-Knall beim FC Liverpool

Die Klub-Bosse haben über Trainer Arne Slot entschieden.

In seiner ersten Saison als Trainer des FC Liverpool konnte Arne Slot noch überlegen die englische Meisterschaft holen, in dieser Spielzeit läuft es für die Reds aber alles andere als rund. Im FA Cup wurde man von Manchester City deklassiert, in der Champions League von Paris vorgeführt und auch in der Liga steht man nur auf dem 5. Tabellenplatz.

Während zahlreiche Fans bereits die Entlassung von Slot fordern, steht die Vereinsführung noch hinter dem Niederländer. „Ich fühle viel Unterstützung, von den Besitzern sowie von Richard und Michael“, spürt der Trainer Rückendeckung von CEO Michael Edwards und Sportdirektor Richard Hughes.

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Weitere Chance

Wie „Telegraph Sport“ berichtet, hält die Vereinsführung tatsächlich an Slot fest und gibt dem Niederländer eine weitere Chance. Dem Bericht zufolge wird dem 47-Jährigen ein weiteres Transferfenster gewährt, um mit neuen Spielern in der nächsten Saison erneut anzugreifen.

Allerdings ist eine Slot-Zukunft beim FC Liverpool nur dann denkbar, wenn die Reds die Qualifikation für die Champions League schaffen. Ansonsten stünde Berichten zufolge mit Xabi Alonso bereits ein neuer Trainer parat.