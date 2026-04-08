Liverpool-Drama: Nach letzter Titel-Chance ist auch Coach Slot weg

Die Niederlage im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales des FC Liverpool gegen Paris Saint-Germain galt schon vor Anpfiff als Schicksalsspiel für Coach Arne Slot.

Vor einem Jahr lagen alle Liverpool-Fans Arne Slot zu Füßen. Er hat als Erbe von Kult-Coach Jürgen Klopp die "Reds" im ersten Jahr direkt zum Meistertitel geführt. Entsprechend hoch waren auch heuer die Erwartungen. Doch nach einem teuren Transfersommer mit Ausgaben in Höhe von etwa 500 Millionen Euro kommt die Mannschaft einfach nicht in Schwung.

In der Meisterschaft liegt man abgeschlagen auf Rang fünf und muss um die Qualifikation für die Champions League bangen. Am vergangenen Wochenende setzte es ein krachendes Cup-Aus gegen Manchester City. Der Coach wurde vom gefeierten Helden zum Buhmann im Norden Englands.

Seit Wochen steht er in der Kritik, immer wieder wurde über mögliche Nachfolger wie Xabi Alonso oder Oliver Glasner berichtet. Auch die angespannte Beziehung zu Publikumsliebling Mohamed Salah half dem Niederländer nicht, für Ruhe zu sorgen.

Spieler mit lautstarker Kritik

Zuletzt holte auch Ex-Bulle Dominik Szoboszlai zum Rundumschlag aus und kritisierte den Kampfgeist seiner Kollegen. Besonders erschreckend ist die Bilanz, wenn man in Rückstand gerät. 19 Mal geschah das in der laufenden Spielzeit, nur zwei Mal konnte man dann noch gewinnen.

Wie "ESPN" nun berichtet, sollen auch die bislang geduldigen Bosse des FC Liverpool genug gesehen haben. Der Königsklassen-Kracher gegen Paris soll laut Informationen der renommierten Sportnachrichten-Plattform zugleich das Schicksalsspiel um die Zukunft für Slot gewesen sein.

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Nach einer weiteren Niederlage könnte der bittere Gang in die Kabine jetzt schon sein letzter als Liverpool-Coach gewesen sein.