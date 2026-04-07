Königlicher Anflug! Real Madrid vor Salzburg-Sommer

Österreich macht sich bereit für einen Sommer voller Fußball-Ekstase – doch nicht wegen der WM in Nordamerika, sondern wegen eines brisanten Gerüchts: Schlägt Real Madrid tatsächlich sein Trainingslager in Saalfelden auf?

Noch ist nichts fix – aber allein das Gerücht sorgt schon für Hochspannung im Pinzgau! Denn laut mehreren Medienberichten könnten die „Königlichen“ im August im noblen Gut Brandlhof ihr Sommer-Quartier beziehen. Die Folge? Alarmstufe Rot bei Fans, volle Betten in den Hotels – und klingelnde Kassen in der ganzen Region!

Denn wenn Europas Fußball-Elite in den Alpen aufschlägt, geht’s längst um mehr als nur schweißtreibende Trainingseinheiten. Es geht um Glamour, große Namen und Stars zum Greifen nah. Ein echtes Spektakel – und ein wirtschaftlicher Volltreffer für Hotellerie, Gastro und Tourismus.

Real ohne Alaba im Gepäck

Brisant wird das Ganze auch aus sportlicher Sicht: Am 12. August steigt in Salzburg der UEFA-Supercup. Und was liegt näher, als sich genau dort den letzten Feinschliff zu holen? Vorausgesetzt Kylian Mbappé & Co. triumphieren in der Champions League. Kurze Wege, perfekte Bedingungen – und vielleicht sogar ein echter Testspiel-Kracher! Schließlich ist RB Salzburg bekannt dafür, im Sommer die ganz großen Gegner einzuladen. Nach FC Bayern München im Vorjahr wäre Real der nächste Mega-Deal.

Ganz neu wäre ein Österreich-Abstecher für die Madrilenen ohnehin nicht: Erst im vergangenen Sommer legte der Königsklassen-Rekordsieger einen Blitzbesuch in Innsbruck ein – damals für ein Testspiel gegen die WSG Tirol. Ein kleiner Wermutstropfen für heimische Fans: Ausgerechnet David Alaba könnte bei diesem möglichen Heimspiel fehlen. Der Vertrag des ÖFB-Kapitäns läuft aus, eine Verlängerung ist derzeit nicht in Sicht. Für den Wiener könnte nach der WM in Nordamerika ein neues Kapitel beginnen – und damit vielleicht auch ein Abschied von den „Königlichen“.

Glasner & Ronaldo lieben die Alpenluft

Dass Österreich längst zur ersten Adresse für Trainingslager geworden ist, zeigt ein Blick zurück: Ob Borussia Dortmund, SC Freiburg oder Newcastle United – sie alle schworen zuletzt auf die Alpen. Dazu klingende Namen wie Cristiano Ronaldo oder Oliver Glasner, die ebenfalls für Glamour sorgten. Bleibt die große Frage: Wird aus dem Gerücht Realität? Noch hält sich Real Madrid bedeckt. Doch eines ist sicher – sollte der Deal tatsächlich zustande kommen, steht Salzburg ein Sommer bevor, der selbst für österreichische Verhältnisse außergewöhnlich königlich wird.