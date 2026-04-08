Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
Entscheidung um ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (67) gefallen
© GEPA/Philipp Brem

Neuer Vertrag

Entscheidung um ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick (67) gefallen

08.04.26, 12:19
Teilen

Neuer Zweijahres-Deal mit ÖFB-Teamchef unmittelbar vor dem Abschluss.

Wie aus Berichten der Salzburger Nachrichten hervorgeht, steht dabei vor allem ein neues, finanziell hochdotiertes Vertragsmodell im Mittelpunkt, das Rangnick langfristig bis zur Europameisterschaft 2028 an den Verband binden soll.

Verdoppelung der Bezüge: Das 2-Millionen-Euro-Paket

Der entscheidende Fortschritt in den Gesprächen betrifft die künftige Entlohnung des 67-jährigen Erfolgstrainers. Demnach haben sich beide Seiten auf eine signifikante Gehaltssteigerung geeinigt. Das Jahressalär: Rangnick soll künftig rund zwei Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Sponsoren-Pool macht es möglich

Finanzierungsmodell: Da eine solche Summe das reguläre Budget des ÖFB übersteigen würde, wurde eine innovative Lösung gefunden. Etwa 50 Prozent des Gehalts werden durch einen speziellen Sponsoren-Pool finanziert. Die Partner: Zu den namhaften Unterstützern gehören die langjährigen ÖFB-Partner Raiffeisen, Uniqa und IMMOunited sowie ein weiterer, noch nicht namentlich genannter Geldgeber.

Staff-Verträge als letzte Detailhürde

Dass die Gehaltsfrage für Rangnick selbst kein Hindernis mehr darstellt, zeigt sich darin, dass die aktuellen Verhandlungen nur noch um Details in seinem Umfeld kreisen. Der Teamchef fordert demnach eine analoge Aufwertung für seinen gesamten Trainer- und Betreuerstab. Er möchte sicherstellen, dass seine Vertrauten ebenfalls langfristig und zu verbesserten Konditionen abgesichert sind.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen