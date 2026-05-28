Das gab es noch nie: ORF zeigt Werbung während WM-Spielen

Als Vorbild dienen ZDF und ARD. Hier kostet ein Cooling-Break-Paket 356.500 Euro für 20 Sekunden.

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Das Sportjahr 2026 stellt den ORF vor eine beispiellose logistische und finanzielle Herausforderung. Mit der parallelen Ausrichtung des Eurovision Song Contest in Wien und der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika fallen zwei der teuersten Medienereignisse der Welt in ein einziges Budgetjahr. Inmitten dieser massiven Kostenbelastung rückt eine medizinische Neuerung des Fußball-Weltverbandes FIFA in den Fokus der Finanzplaner: Die Einführung verpflichtender Trinkpausen bei den WM-Spielen in der 22. und 67. Minute eröffnet dem ORF ein Werbefenster, das ökonomisch wertvoller sein könnte als die prestigeträchtige Werbezeit vor der „Zeit im Bild“.

© Gepa

Sekundenpreis bei bis zu 600 Euro

Für den durchschnittlichen Fernsehzuschauer mag die kurze Unterbrechung lediglich wie eine notwendige Erfrischung für die Profis wirken, doch für die Vermarkter der ORF-Enterprise ist sie ein hochpreisiges Premiumprodukt. Um die Dimensionen zu verstehen, hilft ein Blick auf die nackten Zahlen: Während deutsche Sender wie ARD und ZDF für diese Pausen bereits Pakete mit einem Sekundenpreis von bis zu 3.400 Euro vermarkten, liegt die Schätzung für den heimischen Markt bei etwa 300 bis 600 Euro pro Sekunde. Damit erreicht ein kurzer Spot in der Trinkpause das Preisniveau der „Zeit im Bild“ um 19:30 Uhr – der meistgesehenen Sendung des Landes –, übertrifft diese jedoch in einem entscheidenden Punkt: der Aufmerksamkeit.

Bruch mit Qualitätsversprechen?

Wie die BILD-Zeitung berichtet soll das Cooling-Break-Paket (20 Sekunden) für läppische 365.000 Euro zu haben sein. Dennoch bleibt die Umsetzung für den öffentlich-rechtlichen Sender eine riskante Gratwanderung. Der heimische Fußballfan ist seit Jahrzehnten darauf konditioniert, dass Live-Spiele im ORF zwischen dem Anpfiff und dem Halbzeit-Pfiff eine werbefreie Zone sind. Die Unterbrechung der Dramaturgie für kommerzielle Zwecke könnte als Bruch mit dem öffentlich-rechtlichen Qualitätsversprechen wahrgenommen werden. Der ORF steht somit vor der Aufgabe, diese Blöcke so dezent in das Gesamtbild zu integrieren, dass sie zwar die enormen Kosten der WM-Rechte mitfinanzieren, aber nicht die Akzeptanz des Gebührenzahlers gefährden.

Druck von ServusTV

Zusätzlichen Druck übt der private Mitbewerber ServusTV aus, dem in dieser Konstellation ein strategischer Coup gelingen könnte. Während der ORF durch das ORF-Gesetz strengen Werbeverboten nach 20 Uhr unterliegt, können die Salzburger Privatsender die Trinkpausen auch in den späten Abendstunden vollumfänglich monetarisieren. Da ein Großteil der WM-Partien aufgrund der Zeitverschiebung in diese Zeitspanne fallen wird, kann ServusTV die volle kommerzielle Kraft der „Cooling Breaks“ ausschöpfen.





