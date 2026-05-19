Neuer Nagelsmann-Knall: ER darf mit zur WM

Vor der offiziellen Kaderbekanntgabe gibt es eine riesige Überraschung: Julian Nagelsmann nimmt den Kölner Senkrechtstarter Said El Mala mit zur Weltmeisterschaft – ganz ohne bisherigen DFB-Einsatz.

Am Donnerstag wird der offizielle WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann bekanntgegeben, doch eine Sensation sickerte bereits am Dienstag durch. Kölns Top-Torjäger Said El Mala ist im 26-köpfigen Aufgebot für das große Welt-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko dabei. Der 19-Jährige erhielt laut BILD den entscheidenden Anruf vom Bundestrainer persönlich und hat damit die Gewissheit, obwohl er noch kein einziges Spiel für die deutsche Nationalmannschaft absolviert hat. Zuerst berichtete der Kölner Stadtanzeiger über diese Personalie, die am Vormittag auch aus DFB-Kreisen bestätigt wurde.

Erfüllte Forderungen vom Bundestrainer

Bereits im November 2025 wurde der Offensiv-Star erstmals für die DFB-Elf nominiert. Bei den Länderspielen in Luxemburg und gegen die Slowakei kam er jedoch nicht zum Einsatz und reiste vorzeitig zur U21-Auswahl ab, für die er in seiner Karriere bereits sieben Länderspiele absolvierte und ein Tor erzielte. Damals knüpfte Julian Nagelsmann eine Nominierung an klare Bedingungen. Said El Mala sollte beim 1. FC Köln zum Stammspieler reifen und sich deutlicher an der defensiven Abwehrarbeit beteiligen.

Sensationeller Garant im Abstiegskampf

Diese Vorgaben setzte der junge Stürmer in der Rückrunde eindrucksvoll um. Mit insgesamt 13 Treffern und fünf Torvorlagen avancierte er zum wichtigsten Garanten für den Kölner Klassenerhalt. Seine persönliche Empfehlung für das Welt-Turnier, das vom 11. Juni bis zum 19. Juli ausgetragen wird, gab er am allerletzten Spieltag in München ab. Trotz der deutlichen 1:5-Niederlage gelang ihm mit einem Traumtor zum zwischenzeitlichen 1:2 ein echter Glanzpunkt.

Ein großer Traum geht Erfüllung

Für den Youngster geht mit der Nominierung ein Lebensraum in Erfüllung. In Köln zeigte er sich zuletzt hochmotiviert bezüglich seiner Chancen auf das WM-Ticket und betonte im Vorfeld: „Es ist das Ziel jedes Fußballers, dass er für die Nationalmannschaft spielen kann. Für Deutschland aufzulaufen, ist eine der schönsten Sachen, die ich mir vorstellen kann. Wäre das nicht Ansporn, würde etwas falsch laufen.“ Mit der Nominierung belohnt der Bundestrainer die starke Entwicklung des Kölners.