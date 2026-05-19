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Europacup Playoff:

2:1 – Ried schlägt den WAC und fordert nun im Finale Rapid

19.05.26, 20:22
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Die SV Ried steht im großen Finale des Europacup-Playoffs. Die Innviertler besiegten den Wolfsberger AC in einem dramatischen Halbfinal-Krimi hauchdünn und fordern nun am Freitag den Lieblingsgegner SK Rapid.

Die SV Ried präsentierte sich vor heimischer Kulisse in der Anfangsphase als das klar spielbestimmende Team. Die Oberösterreicher drückten von der ersten Minute an aufs Tempo und verbuchten ein deutliches Chancenplus, scheiterten vorerst jedoch an der eigenen Chancenauswertung oder an WAC-Keeper Nikolas Polster. Nach dem Seitenwechsel kamen die Kärntner Gäste mutiger aus der Kabine, doch Ried hielt den Druck hoch. In der 64. Spielminute scheiterte Kingstone Mutandwa nach einer bärenstarken Einzelaktion nur knapp an Polster. Wenig später erlöste der Stürmer das Innviertel: Nach einer perfekten Flanke hinter die Kette von Oliver Steurer stieg Mutandwa (80.) im Strafraum am höchsten und nickte den Ball per Kopf zur umjubelten 1:0-Führung für den Tabellenersten der Qualifikationsgruppe ein.

Später Schock und schneller Konter zum Sieg

WAC-Trainer Thomas Silberberger warf in der absoluten Schlussphase alles nach vorne und brachte unter anderem den WM-Teilnehmer Alessandro Schöpf (70.) für Emmanuel Agyemang ins Spiel. Die taktische All-In-Variante belohnte sich spät. Donis Avdijaj behauptete das Leder stark gegen drei Rieder, bediente Dejan Zukic und dessen Pass verwertete Marco Sulzner (87.) völlig freistehend mit einem gekonnten Rechtsschuss zum bitteren 1:1-Ausgleich ins Eck. Die Kärntner Freude währte allerdings nur kurz. In einer vogelwilden Schlussphase schlugen die Rieder postwendend zurück, machten den Finaleinzug im direkten Gegenzug perfekt und ließen den WAC tief im Innviertel endgültig kollabieren.

Der Showdown gegen die Hütteldorfer

Durch diesen Heimsieg hat die SV Ried die erste große Hürde auf dem Weg in den Europacup gemeistert und das Ticket für das Endspiel am Freitag gelöst. Im großen Finale des Playoffs wartet nun ein absoluter Kracher auf die Oberösterreicher: Die Rieder treffen im alles entscheidenden Duell um das internationale Geschäft auf den SK Rapid.

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