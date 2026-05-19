Nach Schuwurf & Sperre: Jetzt spricht Demir

Ausgerechnet ein kaputter Schuh bringt Yusuf Demir jetzt richtig in Bedrängnis! Der Rapid-Star sorgte beim Meistergruppen-Duell gegen den LASK für einen der kuriosesten Aufreger der Saison – und muss dafür nun teuer bezahlen.

Dabei hatte der Abend für den 22-Jährigen eigentlich perfekt beginnen sollen. Erstmals seit seiner Rückkehr stand Yusuf Demir wieder in der Startelf von Rapid und sollte bei den Hütteldorfern für frischen Offensivschwung sorgen. Doch die Partie gegen den LASK entwickelte sich für den Ex-Barcelona-Spieler schnell zum Albtraum.

Drei Spiele Sperre

Zur Erinnerung: Mitten im Spiel löste sich plötzlich der Schuh des Offensivspielers. Demir reklamierte hektisch und hoffte auf eine Unterbrechung – allerdings ohne Erfolg. Als die Partie weiterlief, verlor der Rapid-Star die Nerven. Voller Frust schleuderte er den kaputten Schuh Richtung Seitenlinie und traf dabei beinahe den vierten Offiziellen. Die Konsequenz folgte prompt: Rot für Demir!

Doch damit nicht genug. Am Montag sprach der Senat 1 der Bundesliga die Strafe aus: Drei Spiele Sperre wegen unsportlichen Verhaltens gegenüber einem Spieloffiziellen. Damit fehlt der 22-Jährige Rapid ausgerechnet im wichtigen Europacup-Playoff gegen Ried oder den WAC.

»Nicht richtig gehandelt«

Nach dem Eklat zeigte Demir allerdings Reue. Via Instagram wandte sich der Rapid-Profi direkt an die Fans und seine Mitspieler: „Liebe Rapid-Fans, ich möchte mich bei euch und meinen Teamkollegen entschuldigen. Ich habe in dieser Situation nicht richtig gehandelt und damit die Mannschaft im Stich gelassen. Dafür übernehme ich die volle Verantwortung. Ich werde aus diesem Fehler lernen und alles dafür tun, es in Zukunft besser zu machen. Euer Yusuf."

© Instagram

Besonders kurios: Kurz nach seinem Sorry-Posting veröffentlichte Demir noch ein Foto des kaputten Schuhs. Genau jener Schuh, der Rapid nun wohl teuer zu stehen kommt.