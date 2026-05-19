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Oliver Glasner
© Getty

Trainer-Knall

Oliver Glasner (51) ist Top-Kandidat bei Bundesliga-Klub

Von
19.05.26, 08:48
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Der Österreicher soll den Top-Klub übernehmen. 

So viel steht fest: Oliver Glasner wird Crystal Palace nach Ende der Saison verlassen. Wohin es den 51-jährigen Österreicher aber zieht, ist noch völlig offen. Nun gibt es ein neues Gerücht. 

Rückkehr nach Deutschland?

Nach dem Verpassen der Champions League steht Kasper Hjulmand bei Bayer Leverkusen vor dem Aus. Laut BILD-Zeitung ist Oliver Glasner der Wunschkandidat der Vereinsbosse. Zwar gilt der Österreicher als anspruchsvoll und nicht immer einfach im Umgang mit Vereinsverantwortlichen, doch genau das soll bei Bayer kein Ausschlusskriterium sein. Gesucht wird vielmehr ein Trainer, der neue Dynamik entfacht und innerhalb der Mannschaft für Aufbruchsstimmung sorgt. 

Hjulmand
© Getty

Als weiterer Kandidat wird auch Míchel von Girona FC gehandelt. Allerdings soll es den Spanier eher zu Ajax Amsterdam ziehen. Ebenfalls diskutiert wurde Filipe Luís, zuletzt bei CR Flamengo tätig.

Ob Glasner bereit ist, Leverkusen zu übernehmen, ist offen. Der Österreicher hat stets betont, am liebsten in der Premier League bleiben zu wollen. Bevor der 51-Jährige nun eine Zukunftsentscheidung trifft, möchte er Crystal Palace aber noch zu seinem dritten Titel führen. Am 27. Mai treffen die Eagles im Conference-League-Finale auf Rayo Vallecano.

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