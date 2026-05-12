Trump fordert Freilassung politischer Gefangener

US-Präsident Donald Trump hat die Freilassung aller politischen Gefangenen in Venezuela angekündigt. Trotz hunderter Freilassungen sitzen laut Menschenrechtlern weiterhin viele Regierungskritiker in Haft. Einen konkreten Zeitplan nannte Trump nicht.

Vor seiner Abreise nach China kündigte Trump vor Journalisten in Washington an, sich für die Freilassung aller politischen Gefangenen in Venezuela einzusetzen.

„Wir werden sie alle herausholen“, sagte der Republikaner. Details dazu, wie dies umgesetzt werden soll, nannte der US-Präsident zunächst nicht.

Weiter Hunderte in Haft

Trotz des US-Militäreinsatzes im Jänner und der Festnahme des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro befinden sich laut Menschenrechtlern weiterhin Hunderte Regierungskritiker in Haft. Maduro wurde Anfang des Jahres in Caracas festgenommen und in die USA gebracht, wo ihm ein Prozess wegen Drogenschmuggels gemacht werden soll. Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez führt seither die Regierungsgeschäfte und arbeitet mit Washington unter anderem in Erdölfragen zusammen.

Trump lobt Übergangspräsidentin

Trump zeigte sich zugleich zufrieden mit der aktuellen Entwicklung in Venezuela. „Delcy leistet großartige Arbeit“, sagte der US-Präsident. Die Menschen in Venezuela seien vom Wandel im Land begeistert. Die Opposition fordert allerdings weiterhin einen echten Machtwechsel und freie Wahlen.

Mehr als 600 Häftlinge freigelassen

Laut der Nichtregierungsorganisation Foro Penal wurden seit Jänner bereits mehr als 600 politische Gefangene freigelassen. Dennoch sollen sich weiterhin mehr als 450 Menschen in Haft befinden. Einen konkreten Zeitplan für freie Wahlen oder eine Demokratisierung des Landes gibt es bisher nicht.