Trump attackiert Vize Vance und Rubio

Donald Trump sorgt mit brisanten Aussagen beim "Rose Garden Club Dinner" im Weißen Haus für Aufregung.

Vor wenigen Wochen sorgte das gescheiterte Attentat auf Donald Trump und Mitglieder der US-Regierung beim Korrespondenten-Dinner in Washington für Wirbel. Mittlerweile hat der US-Präsident scheinbar die Ereignisse des Abends verarbeitet und holte nun beim nächsten Gala zum Rundumschlag aus. Diesmal waren ausgerechnet sein Vize JD Vance und Außenminister Marco Rubio im Kreuzfeuer.

Eine Szene, die bei dem Attentatsversuch für Aufsehen sorgte, war, als der Secret Service nach den Schüssen erst Vance in Sicherheit brachte und sich dann um die Sicherheit des Staatsoberhauptes kümmerte.

Genau das dürfte dem Präsidenten allerdings gar nicht gefallen haben. Seine Version lautete in der Rede beim Dinner nun so, dass Vance wie "ein kleiner Junge" aus seinem Stuhl gehoben wurde. Er habe sich gefragt: "Warum haben sie mich nicht so schnell hochgehoben?" Für Trump war die Szene der "Anblick der Woche."

Trump ledert los

Doch einmal in Fahrt ließ er sich nicht mehr aufhalten. Er leitete über zur Präsidentschaftswahl 2028, wo Rubio und Vance als aussichtsreichste Kandidaten auf die Nachfolge von Trump gelten. Der Präsident fragte seine Gäste, wer ihnen lieber wäre. Beide bekamen jede Menge Zuspruch der Anwesenden. Doch dann ruderte Trump zurück: "Das bedeutet nicht, dass ihr meine Unterstützung erhalten werdet," lässt er die beiden ambitionierten Regierungsmitglieder wissen.

Spätestens seit den Aufzeichnungen der Rettung im Hilton-Hotel soll die Lage zwischen Vance und Trump angespannt sein. Experten sehen diese Aussagen auch klar als Seitenhieb gegen den Vizepräsidenten, der bei der Rede selbst auch im Raum anwesend war.