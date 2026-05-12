Magyars Regierung in Ungarn angelobt

Einen Monat nach dem historischen Wahlsieg von Péter Magyar ist Ungarns neue Regierung offiziell im Amt. Die Ministerinnen und Minister legten am Dienstagnachmittag ihren Amtseid ab. Damit endet die politische Ära von Viktor Orbán endgültig.

Genau einen Monat nach der Abwahl von Premier Viktor Orbán und seiner Partei Fidesz wurde die neue Regierung von Péter Magyar angelobt. Die Ministerinnen und Minister legten am Dienstagnachmittag ihren Amtseid ab. Bereits am Montag hatten sie sich den Anhörungen in den zuständigen Parlamentsausschüssen gestellt.

Ernannt werden die Regierungsmitglieder auf Empfehlung des Premierministers durch Staatspräsident Tamás Sulyok.

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16 Minister im neuen Kabinett

Dem neuen Kabinett gehören neben Regierungschef Péter Magyar insgesamt 16 Ministerinnen und Minister an, allesamt Mitglieder seiner Partei TISZA.

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Außenministerin Anita Orbán übernimmt zusätzlich das Amt der Vizepremierministerin. Auffällig: Während in der neuen Regierung vier Frauen vertreten sind, bestand das letzte Kabinett von Viktor Orbán ausschließlich aus Männern.

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TISZA mit Zwei-Drittel-Mehrheit

Die Partei TISZA hatte am 12. April einen klaren Wahlsieg gegen die seit 2010 regierende rechtsnationale Fidesz-Partei errungen. Magyar, früher selbst Fidesz-Anhänger und Ex-Ehemann der ehemaligen Justizministerin Judit Varga, verfügt nun mit seiner Partei über eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament.