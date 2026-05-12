Holocaust-Überlebender mit 101 Jahren gestorben

Der Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg ist im Alter von 101 Jahren gestorben.

Der Zeitzeuge starb friedlich in seiner Wohnung im niedersächsischen Leer, wie seine Mitbewohnerin Gerda Dänekas gegenüber dem Evangelischen Pressedienst bestätigt. Weinberg galt als eine der wichtigsten Stimmen gegen das Vergessen und setzte sich bis zuletzt gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus ein.

Weinberg überlebte mehrere Konzentrationslager, darunter Auschwitz, Mittelbau-Dora und Bergen-Belsen, sowie Todesmärsche der Nationalsozialisten. Fast seine gesamte Familie wurde während des Holocaust ermordet. Nach Jahrzehnten in den USA kehrte er 2012 gemeinsam mit seiner Schwester in seine ostfriesische Heimat zurück.

Kämpfer gegen das Vergessen

In Deutschland engagierte sich Weinberg unermüdlich als Zeitzeuge. Vor allem in Schulen sprach er mit Jugendlichen über die Verbrechen der NS-Zeit und warnte eindringlich vor Menschenfeindlichkeit und Judenhass.

Für sein Engagement erhielt Weinberg zahlreiche Ehrungen, darunter das Bundesverdienstkreuz. Dieses gab er 2025 jedoch aus Protest gegen politische Entwicklungen in Deutschland zurück. Auch Schulen und Straßen tragen inzwischen seinen Namen.