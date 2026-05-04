Musk beschimpft OpenAI-Chef als Betrüger: Gericht urteilt in Milliarden-Krimi

Tech-Gigant Musk tobt über ChatGPT-Boss Altman: „Du bist ein Betrüger!“ Jetzt fliegen vor Gericht die Fetzen um ChatGPT-Mutterfirma OpenAI.

Es ist der ultimative Showdown der Super-Hirne: Tesla-Guru Elon Musk (54) zieht gegen seinen ehemaligen Kumpel und ChatGPT-Schöpfer Sam Altman (41) in den Krieg. Vor Gericht geht es jetzt um alles: Verrat, nackte Gier und die unfassbare Summe von 134 Milliarden Dollar.

Einst Männerfreundschaft, jetzt Schlammschlacht

Es war einmal eine Männerfreundschaft, die die Welt verändern wollte. 2015 gründeten Elon Musk und Sam Altman gemeinsam „OpenAI“. Das Ziel: Künstliche Intelligenz (KI) zum Wohle der Menschheit, sicher und vor allem – gemeinnützig! Doch heute ist davon nichts mehr übrig. Aus den einstigen Partnern sind Erzfeinde geworden.

Musk-Wut: „Konsistentes Muster des Lügens“

Der reichste Mann der Welt fühlt sich hintergangen. Musk, der nach eigenen Angaben rund 40 Millionen Dollar und massiv Zeit in das Projekt steckte, wirft Altman vor, ihn schamlos belogen zu haben. Auf seiner Plattform X (vormals Twitter) wütete Musk bereits und nannte Altman einen „großen Betrüger“.

Der Vorwurf wiegt schwer: Altman soll OpenAI heimlich in eine „Geldmaschine“ verwandelt haben. Statt die Menschheit zu retten, habe er ein „gewinnorientiertes, den Markt lähmendes Ungeheuer“ erschaffen, das nun dick im Geschäft mit Microsoft steckt.

Herzzerreißende SMS: „Es tut verdammt weh“

Dabei fing alles so emotional an. Als Musk Anfang 2023 zur ersten öffentlichen Attacke blies, schrieb ihm Altman eine fast schon verzweifelte SMS: „Ich bin dir für alles dankbar... es tut verdammt weh, wenn du OpenAI öffentlich angreifst“, hieß es darin. Doch Mitleid? Fehlanzeige bei Musk! Er fordert jetzt den totalen Kahlschlag.

Der 134-Milliarden-Wahnsinn

Nächste Woche fällt der Startschuss im Gerichtssaal von San Francisco. Neun Geschworene müssen entscheiden: Hat Altman Musk wirklich nur benutzt, um an die Spitze zu kommen?

Musks Forderungen:

Rauswurf: Altman und sein Vize Greg Brockman sollen sofort gefeuert werden!

Rückbau: OpenAI soll wieder komplett gemeinnützig werden.

Mega-Strafe: Musk klagt auf satte 134 Milliarden Dollar Schadenersatz!

Pikant: Musk will das Geld angeblich nicht für sich behalten, sondern spenden.

Die Gegenseite: „Musk ist nur sauer“

Altman und OpenAI schießen scharf zurück. Ihr Konter: Musk sei einfach nur ein schlechter Verlierer. Er wolle den Erfolg von ChatGPT ausbremsen, weil sein eigenes KI-Unternehmen „xAI“ weit hinterherhinkt. „Er wollte die totale Kontrolle, wir haben Nein gesagt – deshalb ist er gegangen“, so die Verteidigung.

Sogar Microsoft-Boss Satya Nadella muss als Zeuge aussagen. Es ist der spannendste Prozess des Jahrzehnts. Eines ist sicher: Nach diesem Urteil wird die Tech-Welt nie wieder dieselbe sein!