Ungarns neuer Gesundheitsminister mit irrer Tanzeinlage

Pèter Magyar ist neuer ungarischer Regierungschef. Danach stieg vor dem Parlament eine große Party, wo einer der neuen Minister für seine irre Tanzeinlage gefeiert wurde.

Die Abgeordneten des neuen Parlaments in Budapest wählten den pro-europäischen Konservativen Samstag zum Ministerpräsidenten und Nachfolger des langjährigen Regierungschefs Viktor Orbán. In seiner ersten Rede als Ministerpräsident versprach Magyar: "Ich will nicht herrschen, sondern dienen, solange es der Nation von Nutzen ist." Für einen Neubeginn bedürfe es Versöhnung, jedoch auch Abrechnung und Konfrontation, betonte er.

Magyar kritisierte Orbán und seine Regierung. Sie hätten leere Kassen hinterlassen, das Land ausgeraubt, die Menschen gegeneinander aufgehetzt, die Nation tief gespalten. 140 der 199 Abgeordneten stimmten für Magyar, 54 gegen ihn, ein Parlamentsmitglied enthielt sich der Stimme. Vier Abgeordnete waren bei der Abstimmung nicht anwesend.

Der neue Regierungschef betonte erneut, der Platz Ungarns sei in Europa. Dabei sei es ein dringende Aufgabe, die internationale Glaubwürdigkeit Ungarns wiederherzustellen. Magyar betonte weiter. "Wir schulden jedem Ungarn Achtung, unabhängig davon, für wen er stimmte, da wir zu einer Nation gehören." Bereits kommenden Dienstag könnten bei einer Parlamentssitzung die von Staatspräsident Sulyok ernannten Minister vereidigt werden. Daraufhin kann dann die neue Regierung gebildet werden.

Riesen-Party in Budapest

Parallel zur feierlichen Zeremonie im Parlament findet auf dem Kossuth-Platz und am Donauufer das "Volksfest zum Systemwechsel" statt, mit Militär- und Flaggenparade, organisiert von Magyar und seiner Partei TISZA. Mit dem Volksfest soll der Regierungswechsel gefeiert werden, der Ungarn in ein "neues Zeitalter" führen soll.

Nach der Vereidigung kam auch Magyar mit seinen Ministern in die größte "Party-Zone" Ungarns. Unter dem Jubel von Hunderttausenden Landsleuten hatte allerdings nicht der neue Ministerpräsident seinen großen Auftritt, sondern einer seiner designierten Minister: Zsolt Hegedűs. Der 57-jährige Orthopäde soll in der neuen Regierung der Gesundheitsminister werden und entpuppte sich auch als der "Dancing King" der Regierung.

Während die Band spielte, packte er seine legendären Tanzmoves aus. Bereits nach der Wahl zeigte er eine Feierlaune mit seinen Tanzkünsten, für die er auch im Volk sehr beliebt ist.