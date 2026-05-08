Ried will gegen den WAC den Play-off-Sieg absichern

Die SV Ried kann befreit aufspielen. Nach dem vorzeitigen Klassenerhalt wollen die Innviertler am Samstag den ersten Platz festigen, während der WAC noch um das sportliche Überleben kämpft.
In der Innviertel Arena geht es am Samstag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) für die Gäste aus Kärnten um alles. Mit einem Sieg und gleichzeitiger Schützenhilfe aus Innsbruck wäre der WAC gerettet. Die Wolfsberger reisen mit breiter Brust an: Unter Neu-Coach Thomas Silberberger gab es zuletzt zwei Siege in Folge. "Durch die letzten Erfolge fahren wir mit einem guten Gefühl nach Ried", so Silberberger, der jedoch auf Dominik Baumgartner und Marco Sulzner (beide gesperrt) verzichten muss.
- Tirol will gegen angeschlagene Linzer alles klarmachen
- GAK und Altach im direkten Duell um endgültigen Klassenerhalt
Ried will den Play-off-Startplatz
Die Wikinger haben nach dem 2:0 gegen Blau-Weiß Linz keinen Druck mehr, aber große Ziele. Abwehr-Haudegen Michael Sollbauer betont die Wichtigkeit der Spitzenposition: "Wir wollen den ersten Platz behalten, um uns das Heimrecht im Europacup-Play-off zu sichern." Sollbauer erwartet einen aggressiven Gegner, der nach dem 4:1-Erfolg in Altach mit viel Risiko agieren wird, um den Klassenerhalt endgültig einzutüten.
Bilanz spricht für ein enges Match
Das letzte Duell im April endete mit einem torlosen Unentschieden. Für den WAC war dies bereits ein Achtungserfolg, nachdem man zuvor oft das Nachsehen hatte. Aktuell haben die Lavanttaler in den letzten zwei Spielen mehr Punkte gesammelt als in den zwölf Partien davor zusammen. Ried ist gewarnt, will aber vor den eigenen Fans den Sack in Sachen Tabellenführung zumachen.
Mögliche Aufstellungen:
SV Ried – WAC
- Anpfiff: 17.00 Uhr
- Stadion: BWT Oberösterreichische Arena, Ried
- Schiedsrichter: Semler
Ergebnisse 2025/26:
- 2:1 (a)
- 1:0 (h)
- 0:0 (a)
SV Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Pomer, Bajlicz, Maart, Nasrawe - Bajic, Mutandwa, Boguo
Fraglich: Van Wyk, Rossdorfer
Es fehlen: Eghosa (Rippenverletzung), F. Wimmer (Knie)
WAC: Polster - Wohlmuth, C. Diabate, Piesinger, N. Wimmer, Renner - Schöpf, Agyemang - Gattermayer, Avdijaj - Pink
Es fehlen: Baumgartner, Sulzner (beide gesperrt), Ngankam (verletzt)
Live auf Sky Sport Austria.