Ried will gegen den WAC den Play-off-Sieg absichern

Die SV Ried kann befreit aufspielen. Nach dem vorzeitigen Klassenerhalt wollen die Innviertler am Samstag den ersten Platz festigen, während der WAC noch um das sportliche Überleben kämpft.

In der Innviertel Arena geht es am Samstag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) für die Gäste aus Kärnten um alles. Mit einem Sieg und gleichzeitiger Schützenhilfe aus Innsbruck wäre der WAC gerettet. Die Wolfsberger reisen mit breiter Brust an: Unter Neu-Coach Thomas Silberberger gab es zuletzt zwei Siege in Folge. "Durch die letzten Erfolge fahren wir mit einem guten Gefühl nach Ried", so Silberberger, der jedoch auf Dominik Baumgartner und Marco Sulzner (beide gesperrt) verzichten muss.

Ried will den Play-off-Startplatz

Die Wikinger haben nach dem 2:0 gegen Blau-Weiß Linz keinen Druck mehr, aber große Ziele. Abwehr-Haudegen Michael Sollbauer betont die Wichtigkeit der Spitzenposition: "Wir wollen den ersten Platz behalten, um uns das Heimrecht im Europacup-Play-off zu sichern." Sollbauer erwartet einen aggressiven Gegner, der nach dem 4:1-Erfolg in Altach mit viel Risiko agieren wird, um den Klassenerhalt endgültig einzutüten.

Bilanz spricht für ein enges Match

Das letzte Duell im April endete mit einem torlosen Unentschieden. Für den WAC war dies bereits ein Achtungserfolg, nachdem man zuvor oft das Nachsehen hatte. Aktuell haben die Lavanttaler in den letzten zwei Spielen mehr Punkte gesammelt als in den zwölf Partien davor zusammen. Ried ist gewarnt, will aber vor den eigenen Fans den Sack in Sachen Tabellenführung zumachen.

Mögliche Aufstellungen:

SV Ried – WAC

Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Stadion: BWT Oberösterreichische Arena, Ried

BWT Oberösterreichische Arena, Ried Schiedsrichter: Semler

Ergebnisse 2025/26:



2:1 (a)

1:0 (h)

0:0 (a)

SV Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Pomer, Bajlicz, Maart, Nasrawe - Bajic, Mutandwa, Boguo

Fraglich: Van Wyk, Rossdorfer

Es fehlen: Eghosa (Rippenverletzung), F. Wimmer (Knie)

WAC: Polster - Wohlmuth, C. Diabate, Piesinger, N. Wimmer, Renner - Schöpf, Agyemang - Gattermayer, Avdijaj - Pink

Es fehlen: Baumgartner, Sulzner (beide gesperrt), Ngankam (verletzt)

Live auf Sky Sport Austria.