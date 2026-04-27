Budget-Knaller: Für diese Unternehmen soll Steuer erhöht werden

Die Regierung befindet sich bei den Verhandlungen für das Doppelbudget auf der Zielgeraden. Für besonders erfolgreiche Unternehmen soll dem Vernehmen nach die Körperschaftssteuer steigen.

Die Parteichefs der Koalition haben sich nach rund einer Woche zähen Verhandlungen auf die Leitlinien für das Doppelbudget 2027/28 geeinigt. Eine letzte Chef-Runde am Montagabend soll die letzten Details klären. Die genaue Ausgestaltung obliegt dann den Ressorts.

Geplant sind jedenfalls weitere Sparmaßnahmen in Milliardenhöhe, um das Defizit bis 2028 unter die von der EU vorgegebenen 3-Prozent-Grenze zu bekommen. Aber auch Offensivmaßnahmen sollen dadurch finanziert werden.

Die Konsolidierung soll zu einem großen Teil über Ausgabenkürzungen passieren, ein kleinerer Teil soll über höhere Abgaben und Steuern kommen. Unter Letzteres fällt auch eine geplante Anhebung der Körperschaftssteuer, allerdings nicht für alle Unternehmen. Dem Vernehmen nach soll sie für besonders erfolgreiche Unternehmen, also ab einer gewissen Gewinngrenze, von 23 auf 24 Prozent erhöht werden.