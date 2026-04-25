Influencerin von X-Facto-Star überfahren - tot

In London kam es zu einem tödlichen Vorfall. Eine Influencerin stirbt nach einem Crash, die Ermittlungen laufen.

Am Samstag erlag Klaudia Zakrzewska im Spital ihren Verletzungen, nachdem sie zuvor von einem Auto erfasst worden war. Der Vorfall ereignete sich am frühen Morgen des 19. Aprils vor einem Nachtclub in der Argyll Street in Soho.

Laut Polizei wurde die 32-Jährige von einem schwarzen Mercedes erfasst. Am Steuer saß Gabrielle Precious Carrington, eine frühere Finalistin der Castingshow „The X Factor“.

Anklage wird verschärft

Zunächst war Carrington wegen versuchten Mordes angeklagt. Nach dem Tod von Zakrzewska wurde die Anklage auf Mord geändert.

Neben Zakrzewska wurden auch ein 58-jähriger Mann schwer und eine Frau in ihren Dreißigern leicht verletzt. Die Polizei stuft den Vorfall nicht als terrorbezogen ein.

Weitere Vorwürfe erhoben

Zusätzlich werden Carrington gefährliches Fahren, Trunkenheit am Steuer und das Verursachen von Verletzungen zur Last gelegt. Sie befindet sich in Untersuchungshaft.

Spenden nach Todesfall

Die Mutter der Influencerin hatte zuvor über Gofundme um Unterstützung für medizinische Kosten und rechtliche Hilfe gebeten. Nach dem Tod gingen fast 18.000 Pfund an Spenden ein.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.