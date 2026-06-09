Wegen Katzenklo: Influencer-Affäre fliegt auf

Ausgerechnet eine Kamera am Katzenklo soll eine geheime Affäre aufgedeckt haben – und sorgt jetzt im Netz für jede Menge Spott.

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Der US-Influencer Kenneth Odigbo, dem auf TikTok rund vier Millionen Menschen folgen, machte die Vorwürfe in einem YouTube-Video öffentlich. Darin spricht er über das Ende seiner mehr als zweijährigen Beziehung mit Twitch-Streamerin Kathelina "Kvrtez".

Nach eigenen Angaben wurde er misstrauisch, weil seine Freundin auffallend oft mit einem Cousin per FaceTime telefoniert haben soll. Zunächst habe er sich dabei nichts gedacht. Als sie sich eines Tages für das Gespräch im Badezimmer einschloss, seien bei ihm jedoch die Alarmglocken angegangen.

Ausgerechnet das Katzenklo filmte mit

Was dann folgte, klingt wie eine Geschichte aus einem Film. Laut Kenneth griff er auf die Kamera einer rund 800 Euro teuren automatischen Katzentoilette zu, die im Badezimmer aufgestellt war.

Dort soll er seine Freundin nackt vor dem Spiegel bei einem FaceTime-Gespräch gesehen haben. Die Aufnahmen hätten ihn schockiert. Anschließend überprüfte er nach eigenen Angaben ihr Handy.

"Mein Herz ist in die Hose gerutscht"

© YouTube/Imnotkenneth

Auf dem Smartphone will Kenneth weitere Nachrichten, Fotos und Hinweise auf eine Beziehung entdeckt haben. Besonders erschüttert habe ihn dabei die Identität des Mannes.

Der Influencer behauptet, seine Freundin habe ihn mit ihrem eigenen Cousin betrogen. In seinem Video beschreibt er den Moment als einen der schlimmsten seines Lebens. Die Entdeckung habe ihn so mitgenommen, dass er sich sogar übergeben musste.

Beziehung sofort beendet

Nach eigenen Angaben zog Kenneth unmittelbar die Konsequenzen. Er beendete die Beziehung und forderte Kathelina auf, sein Haus zu verlassen.

Zusätzlich veröffentlichte er Nachrichten, die er auf dem Handy seiner Ex-Freundin gefunden haben will. In einer davon soll gestanden haben: "Ich wünschte wirklich, wir wären keine Cousins."

Alte Aussagen sorgen für Wirbel

Die Streamerin selbst hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht öffentlich geäußert. Für zusätzliche Diskussionen sorgt jedoch ein älterer Stream-Ausschnitt, der nach Veröffentlichung des Videos wieder im Netz aufgetaucht ist.

Darin sagte Kathelina laut mehreren Nutzern, dass sie früher einmal in ihren Cousin verliebt gewesen sei. Zudem erklärte sie, zwischen ihnen habe es "irgendwie mal etwas" gegeben.

Netz diskutiert über die Enthüllung

Ob die Vorwürfe tatsächlich stimmen, ist derzeit nicht unabhängig bestätigt. Dennoch sorgt die Geschichte im Internet bereits für enorme Aufmerksamkeit. Vor allem die Tatsache, dass ausgerechnet eine Katzenklo-Kamera zur unfreiwilligen Detektivin geworden sein soll, beschäftigt derzeit tausende Nutzer in den sozialen Netzwerken.