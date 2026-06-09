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Österreich

Streit ums Geld

Pflegerin mit 3 Promille terrorisierte Familie

© Getty Images/Maskot
Weil sie Probleme mit der Bezahlung monierte und sich obendrein dafür Mut angetrunken hatte, eskalierte eine 24-Stunden-Betreuerin - die sogar mit Mord drohte.
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   Wien. Abgespielt haben sich die völlig durchgeknallten Szenen Montag spätabends in einem Einfamilienhaus in der Donaustadt: Eine 41-jährige Rumänin, die dort als Rund-um-die-Uhr-Pflegerin für eine dementkranke Wienerin arbeitet und wohnt, attackierte bei einem Streit ums Geld den Ehemann ihrer Klientin und verletzte den Senior dabei.

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"Meine Brüder werden dich töten."

Nicht zum ersten Mal schwer betrunken verteilte die wütende Betreuerin den Inhalt mehrerer Bierdosen auf dem (Teppich-)Boden und die leeren Dosen um sich gepfeffert haben - währenddessen schlug sie auf den 70-Jährigen ein, der zum Glück dabei nicht verletzt wurde.

Weiters soll die 41-Jährige den ebenfalls anwesenden Sohn ihrer Arbeitgeber bedroht haben, indem sie sinngemäß ankündigte, ihre Brüder würden ihn töten. Aufgrund des festgestellten Sachverhalts wurde die Tatverdächtige von der alarmierten Polizei vorläufig festgenommen.

Gegen die Rumänin wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von beinahe drei Promille. Darüber hinaus wurden mehrere verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen, unter anderem wegen Lärmerregung, Anstandsverletzung, aggressivem Verhalten sowie nach dem Fremdenpolizeigesetz und dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz gelegt.

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