Rätsel um toten Mountain-Biker im Wald

Ein Cold Case um eine nicht identifizierte Leiche eines Offroad-Radfahrers, die in einem Wald in der Steiermark gefunden wurde, wird von der Polizei neu aufgerollt.

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Stmk. Die Vorgeschichte zum Fall, dessen bisherige Erhebungen in der Sendung "Fahndung Österreich" am Mittwoch, dem 10. Juni, auf Servus TV beleuchtet werden: Im Mai des Vorjahres war der Fund einer Leiche in einem abgelegenen Waldstück nahe einer Wildtierfütterung im obersteirischen Bretsteingraben im Bezirk Murtal angezeigt worden.

Wie sich herausstellte, hatte der Waldbesitzer und Jäger den Toten eigentlich schon mehr als zehn Jahre davor entdeckt, den grausigen Fund aber nicht gemeldet, weil er "die Wildtiere im Revier nicht stören" wollte. Erst als der Großgrundbesitz übergeben werden sollte, brachte der Waidmann den Fall schließlich doch noch ins Rollen.

Bisher kann auch ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden, konkrete Hinweise darauf gibt es allerdings auch nicht.

Radler war vermutlich Deutscher aus Bremen

Leiche von Radler in Wäldern bei Bretstein im Murtal gefunden. © Wikipedia

Ein Abgleich mit bekannten Vermissten- und Abgängigkeitsfällen in Österreich und im Ausland verlief bisher ohne Treffer, so die Ermittler. Ein anthropologisches Gutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leoben geht derzeit von einem Mann im Alter zwischen 40 und 60 Jahren mit einer Körpergröße von etwa 1,60 bis 1,70 Metern aus. Nach Einschätzung von Experten dürfte der Mann bereits zwischen 2014 und 2019 verstorben sein.

Neue Ermittlungsansätze könnten nun entscheidende Hinweise zur Identität des Toten liefern. Bei den sterblichen Überresten fanden Ermittler unter anderem mehrere auffällige Bekleidungsstücke. Besondere Bedeutung könnte dabei einem grauen Radtrikot zukommen, das in Italien hergestellt und im Raum Bremen von der "National Cycling Academy" (NCA) an Absolventen von Spinning-Kursen in den Jahren 2008 und 2009 ausgegeben worden war.

Rad zuerst gefunden und damit herumgefahren

Am Leichnam wurden abgesehen vom grauen Trikot eine schwarze, lange Jogginghose und eine schwarze Regenjacke (beides der Marke Adidas), ein vermutlich dunkelblaues Langarm-Radtrikot (Shamp) und eine kurze, schwarze Radlerhose mit rotem Polstereinsatz (BL Bicycle Line) gefunden. Die Rahmennummer des Cube-Fahrrads (Baujahr 2003 bis 2007) führte bisher zu keinen weiteren Erkenntnissen.

Das Bike wurde übrigens vom Waldbesitzer einige Zeit vor der Leiche entdeckt, denn es lag nicht direkt neben dem Toten. Der Jäger hatte das scheinbar herrenlose Sportgerät mitgenommen und vor Witterung geschützt am Hof untergestellt. Es ist daher gut erhalten und wurde offenbar auch gelegentlich benutzt.