Hier herrschen rote Unwetter-Warnungen

Am Dienstag sorgte eine Unwetterzelle für Hagel und Starkregen in Kärnten, Salzburg, der Steiermark und dem Burgenland.

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Am Dienstagabend wurde in mehreren Bundesländern die rote Unwetterwarnstufe ausgerufen. Die Unwetterzentrale (UWZ) warnt vor schweren Gewittern, Starkregen, Hagel und orkanartigen Sturmböen.

Besonders stark betroffen sind aktuell Kärnten, Salzburg, die Steiermark und das Burgenland. Am Abend zogen teils heftige Gewitter über das Land.

Die aktuellen Unwetterwarnungen © UWZ

Überflutungen drohen

Wie die UWZ meldet, sorgen schwere Sturmböen für die meiste Gefahr. Mancherorts werden Windspitzen von über 100 km/h befürchtet. Zusätzlich verursachen kräftige Regenschauer und Hagel lokal erhebliche Schäden.

Stellenweise können innerhalb von 24 Stunden über 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fallen. In manchen Gebieten drohen somit Überflutungen, überlastete Kanäle und Aquaplaning auf den Straßen.

Dauer unklar

Derzeit beobachten die Einsatzkräfte die Lage ganz genau. Autofahrer sollen vorsichtig unterwegs sein. Bei starken Gewittern wird geraten, bei Möglichkeit einen geschützten Bereich aufzusuchen. Die Dauer des Unwetters ist aktuell unbekannt. Wetterexperten vermuten, dass die Gewitterzelle im Laufe des Abends über weitere Teile von Österreich ziehen wird.

Die rote UWZ-Warnung bleibt weiterhin aufrecht. Die Bevölkerung wird aufgefordert, die aktuelle Wetterwarnung ernst zu nehmen und lose Gegenstände im Freien zu sichern.