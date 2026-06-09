Häftling auf Flucht unter Laubhaufen entdeckt

Ein Insasse der Justizanstalt Schwarzau wollte Reißaus nehmen, kam aber nicht weit - Diensthund "Nox" stöberte den Gesuchten in seinem spontanen Versteck auf.

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NÖ. Ein aus der Justizanstalt Schwarzau im Bezirk Neunkirchen entflohener Strafgefangener ist nach kurzer Flucht in einem Wald entdeckt worden. Im Rahmen einer Suchaktion spürte Diensthund "Nox" den Mann unter einem Laubhaufen auf. Der Häftling soll versucht haben, ein Loch zu graben und sich zu verstecken. Nach rund drei Stunden wurde der Mann - in Österreichs einzigem Frauengefängnis sind neben rund 170 Insassinnen auch in einem separaten Bereich zwei Dutzend Männer, die meist zu Arbeitszwecken oder zur Unterstützung des Anstaltsbetriebs eingesetzt werden - wieder zurück in die Justizanstalt gebracht.

Mit Messer Fußfessel durchtrennt

Die Anstaltsleitung hatte die Polizei kurz nach 7.30 Uhr informiert, dass der Häftling Richtung Kirchenplatz davongelaufen war. Der Vorfall datiert übrigens vom 30. Mai und wurde seitdem der Öffentlichkeit von der Justiz verschwiegen.

Mit einem Küchenmesser, an das er auf seiner Flucht gekommen sein dürfte, soll er die Fußfessel durchtrennt haben. Der Knacki wurde schließlich in einem Wald östlich der B54 dank der feinen Spürnase von Nox (lateinisch für Nacht, weil er gar so ein dunkles Fell hat) gefunden und vom Hundeführer festgenommen.