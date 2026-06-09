Favoriten: Blutige Messer-Attacke in Wohnung

Ein Österreicher wurde bei dem Angriff schwer verletzt.

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Ein heftiger Streit zwischen zwei 20-Jährigen ist in der Nacht auf Dienstag in einer Wiener Wohnung in der Leibnizgasse in Favoriten eskaliert. Dabei wurde ein junger Mann schwer verletzt. Die Polizei nahm einen 20-jährigen Österreicher als Tatverdächtigen vorläufig fest.

Opfer schwer verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im Verlauf des Konflikts soll der 20-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer schwer verletzt haben. Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, war der Verdächtige bereits geflüchtet. Wenig später kehrte er jedoch zurück und wurde von Polizisten festgenommen.

Opfer im Krankenhaus

Das schwer verletzte Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund seines Gesundheitszustands war eine Befragung vorerst nicht möglich. Auch der mutmaßliche Täter erlitt bei dem Vorfall Verletzungen und musste medizinisch betreut werden.

Der Einsatz in Favoriten. © L. Schwarz

Messer und Drogen sichergestellt

Im Zuge der Amtshandlung fanden die Beamten bei dem Festgenommenen mehrere Klappmesser sowie eine geringe Menge an Drogen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien geführt.