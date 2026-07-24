Auf der Planai
38-jährige Paragleiterin bei Absturz tödlich verletzt
Kurz nach 10.00 Uhr startete die Frau im Bereich der Mittelstation des Bergs. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen klappte der Gleitschirm unmittelbar nach dem Start in einer Rechtskurve auf einer Seite ein, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Die Pilotin verlor daraufhin die Kontrolle über ihren Paragleiter.
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Sie stürzte aus einer Höhe von rund 15 bis 20 Metern zu Boden. Ersthelfer – darunter ein zufällig anwesender Arzt – leiteten umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Gleichzeitig wurden die Alpinpolizei sowie Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und des Rettungshubschraubers alarmiert. Trotz des raschen Einsatzes der Rettungskräfte konnte die Notärztin nur noch den Tod der 38-Jährigen feststellen. Der Leichnam wurde von der Bergrettung Schladming geborgen und von der Staatsanwaltschaft Leoben freigegeben. Ein Kriseninterventionsteam stand ebenfalls im Einsatz.
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