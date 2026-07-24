»Vampirjäger« randalierte vor Wiener Moschee

Einen zum Speer angespitzten Holzpflock in Händen schrie ein Iraker vor dem Islamischen Zentrum in Floridsdorf herum - und hatte auch schon in der Moschee randaliert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien. Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf wurden Freitag kurz nach 18 Uhr zu einer religiösen Einrichtung gerufen - oe24-Infos zufolge handelt es sich dabei um das Islamische Zentrum, am Bruckhaufen an der Neuen Donau in Floridsdorf. Errichtet wurde die Moschee mit dem 32 Meter hohen Minarett übrigens dereinst von Baumeister Richard Lugner - ein Umstand, der jenen 30-jährigen Iraker, der wie ein Vampirjäger mit einem Riesen-Holzpflock in der Hand wohl eingebildeten Geistern nachjagte, wenig interessieren dürfte.

Holzpflock-Mann mit Taser niedergestreckt

Für die Polizei stellte sich der Einsatz indes wie folgt dar: Demnach hatte der Mann mit dem Holzpflock in der Hand "einen aggressiven Gesichtsausdruck, verspannte seinen Körper und schrie die Beamten in einer für sie unverständlichen Sprache an. Weiters schwenkte er den Gegenstand in seiner Hand hin und her. Trotz mehrfacher Aufforderung, sein strafbares Verhalten einzustellen, kam er dieser nicht nach. Durch die Beamten wurden in weiterer Folge die Elektroimpulswaffe Taser eingesetzt."

Laut Zeugen soll der Iraker zuvor in der Einrichtung bereits umhergeschrien und einen äußerst verwirrten Eindruck gemacht haben. Der 30-Jährige - der offenbar einen psychotischen Anfall gehabt hatte - wurde durch den Rettungsdienst auf eine entsprechende Abteilung in einem Krankenhaus (unter-)gebracht.