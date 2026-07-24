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Opfer filmt Messer-Angreifer: verhaftet

Täglich blitzt trotz Schutzzone ein Messer in Favoriten auf.
© Viyana Manset Haber
Aufregt kam ein Syrer auf die Polizeiinspektion und deutete am Handy immer wieder auf ein Pic.
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Wien. Auf den aktuellen Zwischenfall mit einem Messer in der prolongierten Schutzzone in Favoriten - konkret am Keplerplatz - wurden die Beamten der Polizeiinspektion Keplergasse durch das Opfer aufmerksam, das Donnerstagmittag in die Wachstube kam, um eine Körperverletzung zur Anzeige zu bringen.

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Der junge Syrer soll kurz zuvor von einem angeblich ihm Unbekannten im Bereich Keplerplatz zuerst mit einer Glasflasche beworfen und anschließend mit einem Messer an der Hand verletzt worden sein. Das Opfer machte von dem Tatverdächtigen noch kurz nach der Tat ein Video.

Die Beamten hielten umgehend an der angegebenen Örtlichkeit Nachschau und trafen den Beschuldigten sogar höchstpersönlich an, der angesichts der auf ihn zukommenden Uniformierten ein Klappmesser in die Wiese warf. "Nix meins".

Der 21-jährige Algerier wurde zur Vernehmung mitgenommen. Während der Befragung wurde der Nordafrikaner gegenüber den Beamten immer aggressiver und aufbrausender und trat wild um sich.  Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Im Zuge einer Personsdurchsuchung konnte eine geringe Menge Suchtmittel vorgefunden und sichergestellt werden. Über Anordnung der mutmaßliche Dealer und Messer-Droher wurde der Beschuldigte in eine Justizanstalt gebracht.

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