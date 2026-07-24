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Karwendelgebirge

Mountainbikerin stürzte beim Wandern in den Tod

Rettungsteam mit Hubschrauber versorgt verletzte Person auf einer Wiese im Wald.
© ZOOM.TIROL
Die Polizei sucht Zeugen, die bei der Aufklärung helfen könnten, wie eine 37-jährige Deutsche am Weg zur Montscheinspitze ums Leben kam.
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Tirol. Die Frau war am Donnerstag im Rahmen einer allein organisierten und durchgeführten Bike-&-Hike-Tour zunächst mit dem Rad zur Plumsjochhütte gefahren. Von dort machte sich die 37-Jährige zu Fuß auf die 2.106 Meter hohe Montscheinspitze im Bereich zwischen Hinterriß und Pertisau.

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Hier wollte die Frau den Gipfel erklimmen - andere Wanderer fanden die Tote. © ZOOM.TIROL

Eine vierköpfige Wandergruppe fand die Deutsche schließlich abends leblos in einer Rinne. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen, sie wurde mit dem Hubschrauber geborgen und ins Tal geflogen.

Zuvor war bereits am späten Vormittag der Kontakt zu Angehörigen abgerissen, berichtete die Polizei. Als sie bis zum Abend nichts mehr von der Bergtouristin hörten, meldeten sie die Frau als abgängig.

Eine Obduktion wurde seitens der Staatsanwaltschaft angeordnet, hieß es von der Exekutive. Diese bat zudem die vier Wanderer sowie weitere mögliche Augenzeugen, sich bei den Ermittlern zu melden.

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