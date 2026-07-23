Schluss mit Gratis-Pissoir! Hier müssen Männer jetzt bezahlen

In der Salzburger Altstadt gehört die kostenlose Nutzung von Pissoirs bald der Vergangenheit an. Zudem verdoppeln sich die WC-Gebühren im Innenstadtbereich ab nächstem Jahr auf einen Euro.

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Beim Spaziergang durch die Salzburger Altstadt über den Residenzplatz wird die Notdurft für Passanten schnell zum Thema. Bei den öffentlichen WCs bei den Dombögen zwischen Dom- und Kapitelplatz galt bisher eine Besonderheit: Während Frauen für die Nutzung 50 Cent zahlen müssen, durften Männer völlig kostenlos ans Pissoir schreiten. Wer eine Kabine mit Schüssel wollte, musste ebenfalls 50 Cent entrichten. Diese Ungleichbehandlung soll nun ein Ende haben.

Verdopplung der Gebühren geplant

Ab nächstem Jahr müssen Männer auch für das Pissoir zahlen. Zudem werden die WC-Preise in der Altstadt komplett von 50 Cent auf einen Euro verdoppelt. In den übrigen Stadtteilen bleiben die Toilettenanlagen weiterhin kostenlos. Ein genauerer Blick auf die Situation zeigt, dass bei den Dombögen aktuell die einzige Anlage in der gesamten Altstadt steht, bei der Pissoirs noch ohne Bezahlung besucht werden können. Am Hanuschplatz gibt es vor den Pissoirs bereits ein Drehkreuz für Münzen oder Kartenzahlung.

Sanierung aller Altstadt WCs

Bis 2027 sollen alle Altstadt-WCs vollständig saniert sein. Mit der Angleichung bei den Dombögen ist im kommenden Jahr zu rechnen. Anders als in Wien, wo über eine kostenlose Nutzung öffentlicher WCs nachgedacht wird, steigen die Gebühren in der Salzburger Innenstadt mit der Modernisierung einheitlich auf einen Euro.

© Getty Images

Zeitplan für kommende Sanierungen

Laut dem Vizebürgermeister liegt bisher keine Sanierung hinter dem Zeitplan. Ab September steht die Erneuerung der Toiletten beim Mirabellgarten und in der Philharmonikergasse an. Im kommenden Jahr folgen neben den Dombögen die Anlagen Vogelhaus und Neutor, sofern sich keine Probleme durch den Festspielumbau ergeben. Das neue bargeldlose Bezahlsystem soll künftig auch die Suche nach passendem Kleingeld beenden.