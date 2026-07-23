Bus crasht Bim: Zwei Frauen und Kind verletzt

Eine Schülergruppe aus Deutschland (im Reisebus) kam mit dem Schrecken davon, in der Straßenbahn ging es nicht ganz so glimpflich aus.

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Wien. Wie die Exekutive bestätigt, ereignete sich Donnerstagfrüh am Mariahilfer Gürtel im 6. Bezirk ein Verkehrsunfall zwischen einem Reisebus und einer Straßenbahn. "Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Zuge eines Abbiegevorgangs des Busses zu einer Kollision mit der auf dem selbstständigen Gleiskörper fahrenden Bim", sagt Polizeisprecherin Anna Gutt.

Trotz einer durch den Straßenbahnfahrer eingeleiteten Notbremsung konnte die Karambolage nicht mehr verhindert werden. Die im Reisebus befindliche Schülergruppe aus Deutschland, ihre Begleitpersonen und der Lenker blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Drei Fahrgäste in der Tramway erlitten leichte Verletzungen. Zwei Frauen im Alter von 31 und 40 Jahren sowie ein vierjähriges Mädchen konnten nach notfallmedizinischer Versorgung durch die Berufsrettung Wien in häusliche Pflege entlassen werden.

Das Verkehrsunfallkommando hat die Erhebungen übernommen.