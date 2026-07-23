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Auf Weststrecke

Railjet-Panne: Evakuierung von 500 Fahrgästen

Feuerwehrleute evakuieren Menschen aus einem stehenden Railjet-Zug am Bahnsteig.
© Feuerwehr Markersdorf-Markt
Eine technische Störung hat am Donnerstag Nachmittag auf der Weststrecke in Niederösterreich für einen großen Rettungseinsatz mit rund 500 betroffenen Fahrgästen gesorgt.
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Ein Railjet auf dem Weg von Wien nach Bregenz kam kurz nach dem Bahnhof Prinzersdorf im Bezirk St. Pölten plötzlich zum Stillstand. Auslöser war laut ÖBB ein Defekt an einem Stromabnehmer, der den Zug mit Energie aus der Oberleitung versorgt. Ob die Ursache am Zug oder an der Infrastruktur lag, war am Donnerstag Nachmittag zunächst noch unklar.

Der defekte Railjet mit beschädigtem Stromabnehmer
Der defekte Railjet mit beschädigtem Stromabnehmer © Feuerwehr Markersdorf-Markt
Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge stehen vor dem Bahnhof im Einsatz.
Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge stehen vor dem Bahnhof im Einsatz. © Feuerwehr Markersdorf-Markt

Weil der Zug mitten auf der Strecke und nicht bei einem Bahnsteig stehen blieb, konnten die rund 500 Fahrgäste nicht einfach aussteigen. Vier Feuerwehren aus der Region rückten mit etwa 40 Einsatzkräften an.

Gemeinsam begleiteten sie die Passagiere sicher aus dem Zug und über die Gleisanlagen zurück zum Bahnhof Prinzersdorf.

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Trotz des Zwischenfalls konnte die Weststrecke laut ÖBB nach rund 45 Minuten wieder freigegeben werden. Eine längere Unterbrechung des Bahnverkehrs blieb damit aus. Die betroffenen Reisenden wurden anschließend mit nachfolgenden Zügen weitertransportiert, die dafür außerplanmäßig in Prinzersdorf anhielten.

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