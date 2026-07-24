Mopedauto brach bei Todes-Crash entzwei

Mit seinem Leicht-Gefährt wollte ein Steirer (57) nur abbiegen, was ein von hinten kommender Lieferwagen-Fahrer übersah.

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Stmk. Wie die Polizei zur Unfallursache bekannt gibt, wollte ein 57-jähriger Mopedauto-Lenker im südsteirischen Straß in der Steiermark (Bezirk Leibnitz) links in eine Gemeindestraße einbiegen und wurde dabei von einem Kleintransporter von hinten erfasst und gegen ein entgegenkommendes Auto geschleudert. Dabei wurde der Lenker samt Sitz herausgeschleudert, das Fahrzeug entzwei gerissen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle

Lieferwagen erfasste Light-Gefährt von hinten und bugsierte Moped-Auto in den Gegenverkehr. © FF Vogau

Der Unfall passierte kurz vor 17.00 Uhr, als der 57-Jährige, der aus der Region stammt, in Richtung Sportplatz abbiegen wollte. Er hatte laut Zeugen zwar den Blinker gesetzt, aber der nach ihm fahrende 50-jährige Slowene dürfte das übersehen haben. Er krachte mit seinem Firmenwagen gegen das Heck des Mopedautos und bugsierte es in die Fahrbahnmitte. Dort kollidierte es mit dem Pkw eines 34-Jährigen aus dem Bezirk Leibnitz.

Durch die Wucht wurde das Leichtfahrzeug weitergeschleudert und blieb neben der Straße liegen. Der Lenker blieb auf der Fahrbahn zurück. Ersthelfer setzten Rettungsmaßnahmen und riefen die Einsatzkräfte, aber der Notarzt musste letztlich aufgeben. Die Alko-Tests der beiden anderen Lenker verliefen negativ, doch beim Lkw-Fahrer wurde eine Blutabnahme angeordnet. Ein Sachverständiger soll den Unfall für die Staatsanwaltschaft rekonstruieren.