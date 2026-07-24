Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Steirer starb

Mopedauto brach bei Todes-Crash entzwei

Ein umgestürztes Mopedauto nach einem schweren Unfall, Lenker starvb.
© FF Vogau
Mit seinem Leicht-Gefährt wollte ein Steirer (57) nur abbiegen, was ein von hinten kommender Lieferwagen-Fahrer übersah.
OE24 auf Google bevorzugen

Stmk. Wie die Polizei zur Unfallursache bekannt gibt, wollte ein 57-jähriger Mopedauto-Lenker im südsteirischen Straß in der Steiermark (Bezirk Leibnitz) links in eine Gemeindestraße einbiegen und wurde dabei von einem Kleintransporter von hinten erfasst und gegen ein entgegenkommendes Auto geschleudert. Dabei wurde der Lenker samt Sitz herausgeschleudert, das Fahrzeug entzwei gerissen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle

Auch interessant

Asbest in Wiener Asphalt: Stadt reagiert

Kreuzfahrtschiff rammt Schleuse auf Wiener Donau

Erdbeben in Österreich

Lieferwagen erfasste Light-Gefährt von hinten und bugsierte Moped-Auto in Gegenverkehr.
Lieferwagen erfasste Light-Gefährt von hinten und bugsierte Moped-Auto in den Gegenverkehr. © FF Vogau

Der Unfall passierte kurz vor 17.00 Uhr, als der 57-Jährige, der aus der Region stammt, in Richtung Sportplatz abbiegen wollte. Er hatte laut Zeugen zwar den Blinker gesetzt, aber der nach ihm fahrende 50-jährige Slowene dürfte das übersehen haben. Er krachte mit seinem Firmenwagen gegen das Heck des Mopedautos und bugsierte es in die&nbsp;Fahrbahnmitte. Dort kollidierte es mit dem Pkw eines 34-Jährigen aus dem Bezirk Leibnitz.

Durch die Wucht wurde das Leichtfahrzeug weitergeschleudert und blieb neben der Straße liegen. Der Lenker blieb auf der Fahrbahn zurück. Ersthelfer setzten Rettungsmaßnahmen und riefen die Einsatzkräfte, aber der Notarzt musste letztlich aufgeben. Die Alko-Tests der beiden anderen Lenker verliefen negativ, doch beim Lkw-Fahrer wurde eine Blutabnahme angeordnet. Ein Sachverständiger soll den Unfall für die Staatsanwaltschaft rekonstruieren.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nach Protesten: Muslimischer Jugendverein bekommt Lokal nicht

Mopedauto brach bei Todes-Crash entzwei

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.02.2025

15.000 trotz Regen: Popfest sprengte alle Erwartungen

DAS ist die geheime Putin-Flugstrecke nach Ungarn

Asbest in Wiener Asphalt: Stadt reagiert

Macron vor nächstem Triumph

Euro legt im Frühhandel deutlich zu

Alaba: Fußballstar bei Musterung in Tirol

Mountainbikerin stürzte beim Wandern in den Tod