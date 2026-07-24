Neues Erdbeben erschüttert Österreich

Über die Nacht erschütterte ein starkes Erdbeben Semmering. Am Freitagabend bebte im Raum Feldkirchen erneut die Erde.

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Nicht nur am Semmering, auch im Raum Feldkirch in Vorarlberg hat am Freitag die Erde gebebt. Wie der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) meldete, waren um 18.33 Uhr die Erschütterungen in der näheren Umgebung teilweise deutlich zu spüren. Die Magnitude wurde vorerst mit 2,8 ausgewiesen.

"Es kann bei dieser Magnitude vereinzelt zu leichten Schäden wie Rissen im Verputz kommen", teilte der Erdbebendienst mit. Das Epizentrum lag 5,2 Kilometer südsüdöstlich von Feldkirch. Meldungen über Schäden und Verletzte lagen vorerst nicht vor. Bei der Plattform "Volcano Discovery" gingen bis 20.30 Uhr 49 Meldungen aus der Bevölkerung ein, die meisten aus Rankweil (neun), Frastanz (sieben) und Feldkirch (vier).

"Das ganze Haus hat gewackelt und es war ein Rumpeln zu hören", berichtete eine Person aus Feldkirch. "Wir sind leicht zur Seite gekippt und wieder zurück. Hat sich angefühlt, als wäre etwas in ein Gebäude gekracht. Hat sich angehört wie eine Sprengung in der Nähe", hieß es in einem Bericht aus Frastanz. "Zwei dumpfe Schläge. Erste Vermutung, da hat sich einer mit TNT auf der Baustelle in der Felsenau verschätzt", wurde ebenfalls aus Frastanz rapportiert.