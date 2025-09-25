Brand in Enns: Autos im Carport völlig ausgebrannt

Nicht nur der Carport auch der Dachstuhl des Wohngebäudes brannte.

Enns. In der Nacht auf Donnerstag kam es in Enns zu einem Brand in einem Carport eines Mehrparteienhauses, bei dem mehrere Fahrzeuge Feuer fingen.

Motorräder und zwei Pkw standen in kurzer Zeit in Vollbrand und wurden vollständig zerstört. Das Feuer breitete sich rasch aus, griff auf die Gebäudefassade über und drang bis in das Dachgeschoss des Mehrparteienhauses vor. Trotz des schnellen Eingreifens der Bewohner, die zunächst mit einem Gartenschlauch versuchten, den Brand einzudämmen, musste dieser Versuch aufgrund der intensiven Brandentwicklung abgebrochen werden.

Im Gebäude befanden sich insgesamt fünf Personen, sie wurden nicht verletzt.

Laut Angaben der Besitzer wurden bei dem Brand zwei Autos, zwei Motorräder und zwei Fahrräder zerstört. Die Brandursache wird noch ermittelt.