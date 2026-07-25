WEGA stürmt Wohnung in Wien-Meidling

46-Jähriger hatte Schreckschusswaffe auf Kontrahenten gerichtet - Vorläufig festgenommen

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Polizeikräfte der Sondereinheit WEGA haben am Freitagabend eine Wohnung in Wien-Meidling gestürmt, nachdem ein 46-Jähriger vom Fenster seiner Bleibe aus einen 34 Jahre alten Mann mit einer Schusswaffe bedroht haben soll, der darunter vorbeiging. Die beiden Männer dürften Tage davor in Streit geraten sein. Die Lage eskalierte, als der Jüngere am Freitag den 46-Jährigen mit einer obszönen Geste bedachte, wie die Landespolizeidirektion berichtete.

Angesichts der Waffe alarmierte der 34-Jährige die Polizei. Der 46-Jährige öffnete den WEGA-Beamten freiwillig seine Wohnungstür. Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole, die sichergestellt wurde. Der Mann wurde mit einem vorläufigen Waffenverbot belegt, vorläufig festgenommen und in weiterer Folge über Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.