Unschöne Szenen die der Fußball definitiv nicht braucht! Im Slowakei-Derby zwischen Spartak Trnava und Slovan Bratislava stürmten nach rund einer Viertelstunde Anhänger beider Teams aufs Feld und lieferten sich eine wüste Massenschlägerei. Sicherheitskräfte versuchten die Lage zu beruhigen - vergeblich! Das Spiel musste beim Stand von 0:0 abgebrochen werden.

Bei den Ausschreitungen wurden laut slowakischen Medien zwei Personen schwer verletzt. Die Spieler beider Mannschaften konnten rechtzeitig vom Spielfeld in Sicherheit gebracht werden. Unklar ist, welche Folgen diese Eskalation für beide Teams nach sich zieht.

The derby between Spartak Trnava vs Slovan Bratislava was abandoned today after fans invaded the pitch and threw flares at each other.



The teams are level on points at the top of the league in Slovakia.pic.twitter.com/vJgMrdtwBJ