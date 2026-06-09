LKW überrollt 15-Jährigen: Teenie stirbt

Teenager starb noch am Unfallort

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Ein 15-jähriger Mopedfahrer ist Dienstagmittag in Rainbach (Bezirk Freistadt) in Oberösterreich von einem Lkw überrollt und getötet worden.

Der 24-jährige Lastwagenfahrer setzte in einem Baustellenbereich zurück, da vor ihm ein Fahrzeug stand. Dabei dürfte er den Teenager hinter sich übersehen haben. Der Lkw schleifte den Mopedfahrer einige Meter mit und überfuhr ihn. Sofort eingeleitete Reanimation blieb erfolglos, für den Burschen kam jede Hilfe zu spät, so die Polizei.