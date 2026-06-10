Alte Bauernregel: Jetzt drohen 40 Tage Regen

Schlechte Nachrichten für den Sommer 2026? Eine alte Bauernregel zum heutigen Margaretentag am 10. Juni verheißt nichts Gutes und droht uns mit einer wochenlangen Zitterpartie im Regen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Heute zeigt sich das Wetter von einer ziemlich trüben Seite. Immerhin steht der Start der Fußball-Weltmeisterschaft an, und eigentlich träumen alle von lauen Sommerabenden beim Public Viewing oder im eigenen Garten.

Doch die traditionsreiche Volksüberlieferung hat für den heutigen Margaretentag, den Namenstag der heiligen Margareta von Schottland, einen düsteren Spruch parat: "Regnet‘s am Margaretentage, dauert der Regen noch vierzig Tage." Wer heute also nasse Straßen sieht, muss laut diesem Mythos mit einem komplett verregneten Sommer rechnen. Eine etwas mildere Variante der Regel spricht immerhin noch von 14 weiteren Regentagen. Eine der bekanntesten Weisheiten verstehen viele Menschen übrigens grundlegend falsch.

Mythos oder echte Wissenschaft?

Dabei gibt es durchaus einige altbekannte Bauernregeln, die eine handfeste wissenschaftliche Grundlage besitzen. Ein Paradebeispiel dafür ist der Siebenschläfertag am 27. Juni. Meteorologische Studien zeigen nämlich, dass das Wetter Ende Juni und Anfang Juli tatsächlich häufig richtungsweisend für den restlichen Verlauf des Sommers ist. Das liegt an ganz typischen Großwetterlagen, die sich genau in diesem Übergang von Frühling zu Sommer über Europa einstellen und dann oft für mehrere Wochen stabil bleiben. Ein ähnliches Phänomen zeigt sich auch bei der sogenannten Schafskälte, die in den ersten Juniwochen auftreten kann und auf dem regelmäßig wiederkehrenden Einfluss kalter Atlantikluft beruht.

Vorhersage statt alter Mythen

Wer sich die Laune jetzt im Juni schon komplett vermiesen lässt, gibt der alten Überlieferung zum Margaretentag allerdings deutlich mehr Gewicht, als die moderne Wissenschaft ihr eigentlich zubilligen würde. Wirklich verlässliche Hinweise auf den tatsächlichen Sommerverlauf liefert am Ende eben doch nur die professionelle Wettervorhersage der Experten. Und diese kündigt für die kommenden Tage in weiten Teilen zunächst weiterhin wechselhaftes Wetter an. Eine der nützlichsten Regeln lässt sich übrigens jeden Tag anwenden und ist ebenfalls wissenschaftlich fundie