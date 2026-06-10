TV
Radio
E-Paper
Business

Signa-Knaller

Benko-Mutter darf wieder auf Vermögen zugreifen

Rene Benko
© APA/EXPA/ JOHANN GRODER
Ingeborg Benko kann wieder uneingeschränkt über das Vermögen der Ingbe-Stiftung verfügen und ihre Rechte als Stifterin ausüben.
OE24 auf Google bevorzugen

Das Liechtensteiner Oberlandesgericht hat eine einstweilige Verfügung der ersten Instanz aufgehoben, die rund 50 Mio. Franken aus dem Stiftungsvermögen eingefroren hatte. Die Maßnahme hatte Andreas Grabenweger, Masseverwalter des Investors René Benko, erwirkt. Grabenweger hat aber noch die Möglichkeit, zum Liechtensteiner Höchstgericht zu gehen.

Die Ingbe-Stiftung hat zwar ihr Geld von Signa-Gründer und Pleitier René Benko erhalten, Begünstigte sind aber Familienmitglieder Benkos, vor allem seine Mutter Ingeborg Benko, nach der die Stiftung auch benannt ist. Daher argumentieren René Benko bzw. sein Anwalt, das Geld in der Ingbe-Stiftung gehöre nicht ihm. Grabenweger bestreitet dies und wirft Benko vor, sein Geld in der Stiftung in Sicherheit vor Gläubigern gebracht zu haben.

Laut Beschluss des fürstlichen Obergerichts, der der APA in Auszügen vorliegt, muss Grabenweger nun rund 317.000 Franken (345.000 Euro) Verfahrenskosten zahlen, davon 164.000 Franken an die Stiftung und 153.000 an Ingeborg Benko.

Auch interessant

ÖSV will FIS-Präsident stürzen

Diese Spar-Hämmer sagt Marterbauer heute an

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 10.06.2026

USA beginnen Vergeltungsangriffe im Iran

Paukenschlag: Bayern kurz vor Brown-Verpflichtung

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Eingeschränkte Version von umstrittenem KI-Modell Mythos kommt

Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster

Benko-Mutter darf wieder auf Vermögen zugreifen

Diese Airline verkauft  Döner im Flugzeug

General-Wahl: ORF-Journalisten wollen diese Kandidatin

Video: Die gewaltigste Atombomben-Explosion in der Menschheitsgeschichte

''Gelbes U-Boot'' versenkt auch die Austria

Putin spricht jetzt von Kriegsende

NATO-Chef ruft Putin zu Stopp des Krieges auf

ORF-Gagenkaiser Strobl hat fünf (!) Stellvertreter